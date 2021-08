बावरा मन: अटक से कटक तक - ओ विदेशी बंधु ❣ (आखरी भाग)

ओ विदेशी बंधु, दुर्भागी…

बस गाने के इतने ही बोल याद थे और याद था कि फिल्म में एक विदेशी लुक्स वाले एक्टर ने भी काम किया था. बड़े हुए और उन्हें बाकी फिल्मों में जब देखा तो मालूम चला वो विदेशी दिखने वाले एक्टर दरअसल टॉम ऑल्टर (Tom Alter) थे. टॉम ऑल्टर गजब की हिंदी और उर्दू बोलने वाले ठेठ देसी हिंदुस्तानी थे, जबकि उनके पूर्वज अमेरिका से आए थे.

होता क्या है ना, जब एक नन्हा बच्चा अपनी उम्र से कहीं बड़े गहन विषय पर फिल्म देख लेता है तो उसे बड़े होने तक, उस फिल्म की एक दो झलक ही याद रह जाती हैं. हिंदी फिल्म “चमेली मेमसाब” की एक दो झलक जो मुझे याद रहीं. उनमें एक तो टॉम ऑल्टर का चेहरा था और दूसरा, गाने के चार बोल थे… ओ विदेशी बंधु, दुर्भागी. इसके अलावा एक ब्रॉड सी स्टोरीलाइन भी याद रही. बस इन्हीं धुंधली यादों के सहारे मैंने अपनी खोज शुरू की.

हिंदी वाली चमेली मेमसाब का तो कोई अता पता नहीं मिला. लेकिन यूट्यूब पर बंगाली में चमेली मेमसाब उपलब्ध दिखी, तो मैंने पूरी फिल्म देख डाली. चूंकि उपशीर्षक (Subtitles) अंग्रेज़ी में थे और इस बार उम्र का तकाज़ा भी था, कहानी पूरी समझ आ गई थी. बंगाली वर्जन में राखी गुलज़ार चमेली मेमसाब बनी हैं और एक्टर जॉर्ज बेकर ने जॉर्ज बर्कली का यानि चमेली मेमसाब के प्रेमी/पति का रोल निभाया है. याद रहे, हिंदी वर्जन में यही रोल टॉम ऑल्टर के हिस्से आया था.

स्टोरी लाइन:

चमेली मेमसाब, एक अंग्रेज़ साहब और उनकी नेटिव असमिया प्रेमिका, चमेली की प्रेम कहानी है. असम के मशहूर लेखक निरद चौधरी द्वारा लिखी इस कहानी पर पहले असमिया भाषा में फिल्म बनी, फिर बांग्ला में और फिर हिंदी में.

कहानी तब की है, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था. असम के चाय बागान में एक ट्राइबल लड़की चमेली को देख वहां के अंग्रेज़ मैनेजर को उस से प्यार हो जाता है. चमेली एक खुशबाश, अल्हड़ नवयुवती है. दोनों पहले प्रेम बंधन में और फिर शादी के बंधन में बंध जाते हैं.

टी गार्डन मैनेजर, जॉर्ज बर्कली से शादी कर अल्हड़ चमेली, चमेली मेमसाब हो जाती है. बर्कली के सभ्य समाज के मित्र उसको आगाह करते हैं कि वो चमेली को कभी पूरा अपना ही नहीं पाएगा. वो उसे कभी भी “अपने देश” नहीं ले जा पायेगा. ये सुन बर्कली कहता है- “मैं घर नहीं जा रहा हूं. मैं वापस आऊंगा. मुझे इस देश से प्यार है. (I am not going home. I’ll stay back. I love this country.) “

आगे चल चमेली एक बच्ची को जन्म देती है. साथ ही पता चलता है कि उसे एक बीमारी है. छूत की बीमारी, कुष्ठ रोग. ऐसे में चमेली को उसकी बच्ची से अलग कर दिया जाता है. बीमारी की पीड़ा और अपनी बच्ची से न मिल पाने का गम चमेली को हर पल बेचैन किए रहता है. चमेली और बर्कली दूर नहीं रह पाते. चमेली के प्रति बर्कली का प्यार और सहारा, बना रहता है. चमेली की हालत बिगड़ती जाती है.

एक दिन वो बच्ची की जुदाई और बीमारी की तकलीफ़ में टूट जाती है. आत्महत्या कर लेती है. एक गलतफहमी के कारण लोकल बाशिंदों में अफ़वाह उड़ जाती है कि बर्कली ने ही उसे मार दिया है. ख़ैर बर्कली, चमेली को उसकी मौत के बाद भी प्यार करता रहता है. रोज़ उसकी कब्र पर फूल चढ़ाता है. और हिंदुस्तान में ही रह जाता है. एक बार कोई जब उस से पूछता है कि वो अब वापिस क्यों नहीं चले जाते. बर्कली चिल्ला के वापिस कहते हैं, “आप होते कौन हैं ये पूछने वाले? (Who the hell u are to ask?)” कहानी में बर्कली इस देश में अधिकार सहित रह जाते हैं.

फिल्म चमेली मेमसाब देखते ही लगा, अंग्रेज़ों में भी बहुत से लोग ऐसे थे, जो इसी देश में रहना चाहते थे. उनमें से भी कई ऐसे थे, जिन्हें यहां की धरती और यहां के लोगों से प्यार हो गया था. ये आए थे सोल्जर, इंजीनियर, प्लांटर्स, रियल एस्टेट डेवलपर्स बनके, पर आज़ाद भारत ने इन्हें बा इज़्ज़त नागरिक बनने का मौका भी दिया था.

आज़ादी के बाद के हमारे कानून

ख़ैर, ये तो हुई फिल्म की कहानी. पर इस बावरे से मन को तो देखिए. “अटक से कटक” वाले इन तीन लेखों में ये लगभग दो सौ साल का सफ़र तय कर बैठा है. अंग्रेजों के भारत कनेक्ट को समझते-समझते आज़ाद भारत में प्रवेश कर चुका है.

आज़ाद भारत में, हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम हिंदुस्तानियों ने, हमारे संविधान निर्माताओं ने, हमारे कानून ने, सबको अपने दिल में, अपने वतन में जगह दी है. जो बाहर से आए, यहीं के होके रह गए, उनकी अगली पीढ़ी को भी हमने अपनाया है. एंग्लो इंडियंस और पुर्तगाली जड़ों वाले गोवा निवासियों को प्रेम, विश्वास और नए कानूनों के साथ आश्वस्त किया है. भरोसा दिलाया है कि सबको बराबरी का हक़ मिलेगा, पहचान सुरक्षित रखने के लिए, उनके रिवाजों को मान्यता दी जाएगी.

इस तरह, “As is, Where is” के आधार पर हम आज़ाद हुए. हमने “We the people of India” बन कर एक नए भारत की नींव रखी. इस नए और बनते भारत में, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को भारत की संसद में दो सीटें रिजर्व्ड मिलीं. मानो उनकी नुमाइंदगी के बगैर संसद भी अधूरी रहती. इस तरह 1952 से लेकर 2020 तक लोक सभा में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर्स के लिए दो सीटें रिजर्व्ड रखी जाती रही हैं. अब इस सुविधा को 2019 में 126वें कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के ज़रिए खत्म कर दिया गया है.

अब इतेफाक देखिए

दरअसल, पहले असमिया और फिर बंगाली में बनी “चमेली मेमसाब” के हीरो का रोल किया था, हैंडसम एंग्लो इंडियन एक्टर जॉर्ज बेकर ने. जॉर्ज बेकर ने 5 भाषाओं की हिंदुस्तानी फिल्मों में काम किया है. हिंदी, अंग्रेजी, असमिया, बांग्ला और संथाली. हिंदी फिल्म परिणीता में भी वो दिखाई दिए थे. थिएटर और जात्रा से उन्हें बहुत प्यार रहा है. 2014 की लोकसभा इलेक्शन में उन्होंने हावड़ा से चुनाव लड़ा. ये इलेक्शन तो जॉर्ज बेकर हार गए थे. परंतु 2015 में उन्हीं दो रिजर्व्ड सीटों के सहारे उन्होंने लोकसभा की सदस्यता ग्रहण की थी. वो सुविधा, जो अब खत्म कर दी गई है. ख़ैर…

असम के चाय बागान हों, बिहार की नील कोठियां हों, रेलवे की पुरानी सुरंगे हो, पीडब्ल्यूडी के डाक बंगले हों, या फिर झारखंड का कस्बा, मैक्लुस्कीगंज हो…ये वो “relics of past” हैं, जिन्हें न ही हमारा इतिहास नज़रंदाज़ कर सकता है और ना ही हमारा आज. ये वो फुटप्रिंटस 👣 हैं जिनपे हम सब को आज भी चलते रहना है.

सबको साथ लेके, सबको गले लगा के.