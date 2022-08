कबाब खाते-खाते महिला के मुंह में चला गया लोहे का बोल्ट, एक कौर ने हमेशा के लिए बदल दिया दांतों का आकार!

अक्सर ऐसा होता है कि लोग अपने फेवरेट खाने को एंजॉय कर रहे होते हैं मगर तभी उसमें कोई गंदगी, कीड़ा या कंकड़ आ जाता है और खाने का पूरा अनुभव खराब हो जाता है. ऐसा ही कुछ एक इंग्लैंड (England woman found metal bolt in Kebab) की एक महिला के साथ भी हुआ जो कबाब खा रही थी. मगर उसके कबाब में कंकड़ नहीं, उससे भी बुरी और खतरनाक चीज निकली जिसके बाद उसके दांत ही टूट गए!

मिरर वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार क्रैडले हीथ (Cradley Heath) की रहने वाली 34 साल की महिला ने हाल ही में एक ऐसी विचित्र घटना का जिक्र किया जिसे जानकर लोग हैरान हो गए. महिला ने वेस्ट मिडलैंड्स के सैंडवेल में स्थित सीवर्स फिश और चिप्स शॉप (Seavers Fish and Chips shop) से 800 रुपये खर्च कर कबाब और नान का कॉम्बो खरीदा था. वो अपने खाने को मजे से घर पर एंजॉय कर रही थीं मगर अचानक उनके मुंह (Woman teeth chipped due to bolt in kebab) में एक कड़ी सी चीज आई जिससे उनके काफी दर्द मेहसूस हुआ.

कबाब में निकला लोहे का बोल्ट

उन्होंने कौर बाहर निकालकर देखा तो वो एक लोहे का बोल्ट था. महिला ने अपना नाम रिवील ना करने की शर्त पर बताया कि कुछ कौर के बाद जब उसने एक कौर खाया तो उसके दांतों पर बहुत जोर पड़ा जिसकी वजह से उसके दो सामने वाले दांत नीचे से टूट गए. उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो घिस दिए गए हों. महिला ने जब कौर निकालकर देखा तो एक बोल्ट पाया जो कबाब में ही था. इसके बाद उसने तुरंत रेस्टोरेंट में फोन कर इसकी शिकायत की. उसे लगा था कि वो जल्द ही कोई एक्शन लेंगे मगर उन लोगों ने कहा कि वो बोल्ट को ना फेंके क्योंकि वो कबाब बनाने वाली मशीन का है, और वो लोग उसे मुफ्त में नया पार्सल भेजेंगे. महिला ने 3 घंटे इंतजार किया और जब कोई नहीं आया तो उसने एनवायरमेंटल हेल्थ डिपार्टमेंट में संपर्क किया.

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

12 साल के बेटे के लिए भी ऑर्डर किया था खाना

ये घटना 24 जून की है और डिपार्टमेंट से महिला को 3 अगस्त को फोन आया और उन्होंने बताया कि रेस्टोरेंट ने अपनी गलती मानी है और उनका कहना है कि गलती से मशीन का बोल्ट कबाब में गिर गया. ये मामला कोर्ट में है. महिला ने कहा कि उसने 4 हजार रुपये के खाने का ऑर्डर किया था जिसका हिस्सा कबाब था. उसने ये खाना अपने परिवार के लिए किया था जिसमें उसका 12 साल का बेटा भी शामिल है. महिला को इस बात की चिंता है कि कहीं अगर वो बोल्ट बेटे के मुंह में चला जाता था तो क्या होता.

वो चिड़िया, जिसकी आंखें हैं इंसान से तेज आगे देखें…

मामले को सुलझाने की कोशिश जारी

रेस्टोरेंट ने अपने बयान में कहा है कि वो अपनी गलती मानते हैं कि मशीन का बोल्ट कबाब में गिरा. वो महिला से माफी मांग रहे थे और 9 हजार रुपये का फूड वाउचर देने के लिए तैयार थे मगर महिला उससे ज्यादा रुपये डिमांड कर रही थी. बाद में उसने मैसेज कर कम रुपये मांगे थे. अब ये मामला फूड स्टैंडर्ड एजेंसी और सैंडवेल काउंसिल हेल्थ टीम की निगरानी में सुलझाया जा रहा है.