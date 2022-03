कितना भी खिला लो, कभी नहीं भरता 10 साल के लड़के का पेट ! परेशान हैं मां-बाप

आपने कुछ लोगों को थोड़ा सा ही खाकर पेट भर गया कहते हुए सुना होगा, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जिनकी खुराक काफी ज्यादा होती है. सिंगापुर में रहने वाले एक 10 साल के बच्चे (10 Year Old Boy Never Feels Full) के साथ भी ऐसा ही है, वो कितना भी खा ले उसका पेट (Boy always feels hungry) ही नहीं भरता. बच्चे की इस आदत से माता-पिता हैरान हैं लेकिन उसके साथ ऐसा एक अजीबोगरीब बीमारी (boy always feel hungry due to rare condition) की वजह से हो रहा है.

बच्चे की उम्र सिर्फ 10 साल है, लेकिन खाना वो बड़ों जितना खा सकता है. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने थोड़ी देर पहले कितना खाया है, वो हर वक्त खुद को भूखा ही महसूस करता है. डेविड के साथ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसे Prader-Willi syndrome नाम की अजीबोगरीब बीमारी है, जो इंसान की भूख संतुष्ट ही नहीं होने देती.

अनोखी बीमारी ने किया है ये हाल

देखने में तो 10 साल का डेविड सामान्य बच्चों जैसा ही है, लेकिन उसका पेट कभी नहीं भरता. बेहद रेयर जेनेटिक कंडीशन Prader-Willi syndrome की वजह से डेविड खाना तो खाता है, लेकिन उसका पेट कभी भी दिमाग तक ये सिग्नल ही नहीं पहुंचा पाता कि वो संतुष्ट हो गया है. इस डिसऑर्डर की वजह से डेविड का वज़न बेतहाशा बढ़ता जा रहा है. डॉक्टरों के मुताबिक ये हालत इंसान के जींस में से क्रोमोसोम नंबर 15 गायब होने की वजह से होती है. इस सिंड्रोम के निपटने का कोई इलाज नहीं है, सिर्फ इसे मैनेज किया जा सकता है.

ये भी पढ़ें- दुनिया की सबसे खूबसूरत मैकेनिक, गैरेज में काम करता देख लड़के मारने लगते हैं लाइन !

माता-पिता के लिए खाना कंट्रोल करना मुसीबत

Prader-Willi syndrome की वजह से डेविड को खाने से रोकने में उसके माता-पिता को खासी दिक्कत होती है. The Strait Times के मुताबिक उन्होंने एक खास खाने का टाइम टेबल बना रखा है, जिसके मुताबिक उसे खाना दिया जाता है. यहां तक कि घर के किचन में ताला भी लगाया जाता है ताकि वो ज़रूरत से ज्यादा न खाए. ये बीमारी सुनने में जितनी सिंपल लग रही है, उतनी ही मुश्किल हैं इससे जुड़ी हुई चुनौतियां.