करोड़पति बन चुकी है 10 साल की लड़की, तैयार है 15 की उम्र में रिटायरमेंट का प्लान !

आमतौर पर 10 साल की उम्र में बच्चों (Childhood Memories) को चिंता होती है स्कूल के फटाफट घर पहुंचकर टीवी देखने की, लेकिन एक लड़की (10 Year Old Made 1 Crore in a Month) ऐसी भी है, जिसने इस उम्र में इतना कुछ हासिल कर लिया है कि वो अगले 5 साल में रिटायर (Girl can retire at 15) भी हो सकती है. 18 साल की उम्र में लोग जहां अपना करियर डिसाइड कर रहे होते हैं, तब ये लड़की इतना कमा चुकी होगी कि वो घर पर आराम (Girl made crores in a month) से बैठकर खा सकती है. सुनकर आप भी दंग रह गए होंगे, तो चलिए जानते हैं आखिर ऐसा करती है ये बच्ची.