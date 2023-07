कमाल है 11 साल के बच्चे का दिमाग, उम्र पर न जाएं, IQ में पिछाड़ा आइंस्टीन और हॉकिंग को भी!

11 year boy gets highest possible score in IQ test: किसी भी इंसान के दिमाग का स्तर जानना हो तो उसका आईक्यू टेस्ट लिया जाता है. ये मनोवैज्ञानिकों की ओर से तैयार किया गया ऐसा टेस्ट होता है, जो आपके दिमाग को खंगालकर बताता है कि आप वाकई कितने जीनियस हैं. अलबर्ट आइंस्टीन और स्टीफेन हॉकिंग जैसे वैज्ञानिकों का आईक्यू लेवल काफी हाई माना जाता है. सोचिए अगर कोई उन्हें भी पीछे छोड़ दे तो उसका दिमाग कितना कमाल का होगा.

मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक 11 साल के एक बच्चे ने ये कमाल कर दिखाया है और उसका नाम एड्रियन ली है. इस वंडरकिड ने अपनी जगह दुनिया के 2 फीसदी सबसे इंटेलिजेंट लोगों में बना ली है. लंदन के बार्नेट में रहने वाला ये बच्चा मूल रूप से हॉन्ग कॉन्ग का रहने वाला है और उसके माता-पिता का कहना है कि वो छोटी सी उम्र से ही कुछ अलग दिखता था.

11 साल का बच्चा और IQ 162

एड्रियन ली (Adrian Li ) ने Mensa सोसायटी की ओर से ऑर्गनाइज़ होने वाले आईक्यू टेस्ट में 162 का स्कोर हासिल किया है. ये अलबर्ट आइंस्टीन और स्टीफेन हॉकिंग जैसे वैज्ञानिकों के स्कोर से भी 2 नंबर ज्यादा है. अब बच्चा मेंसा सोसायटी का मेंबर बन चुका है, जो दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट लोगों का क्लब है. एड्रियन की मां रशेल का कहना है कि एड्रियन 2 साल की उम्र से ही बड़ी-बड़ी स्पेलिंग पढ़ लेता था. उसकी पढ़ने में बहुत दिलचस्पी है. 8 साल में ही उसने नॉवेल भी लिखनी शुरू कर दी थी, जिसका नाम ‘Monster Quest’ रखा.

कम ही होते हैं ऐसे जीनियस

एड्रियन को चेस, स्क्वॉश, फेंसिंग, स्कीइंग, टेबल टेनिस, और ताइक्वांडो जैसे खेलों का शौक है. हालांकि खुद एड्रियन को लग रहा था कि वो 148 तक स्कोर करेगा लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वो 162 तक पहुंच जाएगा. बड़े होकर एड्रियन कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहता था. उसके माता-पिता को उस पर बहुत गर्व है और वे चाहते हैं कि वो अपने इस बेशुमार टैलेंट से सोसायटी का भी भला करे.