ज़िंदगी की जंग! हाथ पर लिखे फोन नंबर के सहारे 1000 किलोमीटर दूर पहुंच गया 11 साल का बच्चा

Ukraine Russia War Update : जिस उम्र में बच्चे अकेले घर से बाहर नहीं भेजे जाते, उस उम्र (11 year old Ukrainian boy travels alone) में ये बच्चा सिर्फ एक चिट्ठी के सहारे 1000 किलोमीटर दूर (Ukrainian boy travels to Slovakia alone) का सफर तय कर गया.