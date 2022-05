खाना बनाकर लाखों कमा रहा है 13 साल का बच्चा, पैसे कमाने के लिए छोड़ दिया स्कूल !

Teenager Left School to become Chef : 13 साल की उम्र में ज्यादातर बच्चों को चिंता रहती है सिर्फ पढ़ाई की या फिर वे अपने दोस्तों के साथ वक्त बिताते हैं. इसी उम्र में ओमरी मैकक्वीन (Omari McQueen) नाम का एक लड़का वीगन शेफ के तौर पर ऑनलाइन हिट बन चुका है. वो लाखों रुपये कमा रहा है और इस करियर के चक्कर में उसने स्कूल भी छोड़ दिया है. बच्चे (12 Years Old Boy Earns In Lakhs as Vegan Chef) के फॉलोअर्स की कमी नहीं है और वे उसकी जमकर तारीफ भी करते हैं.

ओमरी (Omari McQueen Social Media Chef) की उम्र महज 8 साल थी, जब उसने कॉपी, पेंसिल से ज्यादा छुरी-कांटा और चमचे में दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी. अपनी मां की बीमारी की वजह से ओमरी ने खाना बनाना शुरू किया था, लेकिन ये काम उसे इतना पसंद आया कि उसने किताबों से ज्यादा वक्त अपने इस शौक को देना शुरू कर दिया और आज वो इंटरनेट की दुनिया में जाना-माना वीगन शेफ है और इससे अच्छी कमाई भी कर रहा है.

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

YouTube चैनल के बाद लॉन्च की कंपनी भी

13 साल के ओमरी मैकक्वीन (Omari McQueen) ने न सिर्फ यूट्यूब चैनल पर अपनी कुकिंग से जुड़े वीडियो डाले हैं बल्कि उसकी अपनी कंपनी भी है. यूट्यूब पर ओमरी के 28 हज़ार फॉलोअर्स हैं, जो उसकी रेसिपी और टिप्स को फॉलो करते हैं. उसकी सभी फूड रेसिपीज़ वीगन होती हैं. ओमरी ने अपनी एक वीगन कंपनी Dipalicious भी लॉन्च की है. इसके ज़रिये प्लांट बेस्ड मील, डिप्स और जूस बेचे जाते हैं. उसकी मां का कहना है कि ओमरी वीगन शेफ है और वो इसक तरह लोगों को जानवरों के नुकसान पहुंचाए बिना अच्छा खाना खाने और बनाने के लिए प्रेरित करना चाहता है.

करियर के लिए छोड़ा स्कूल

जब ओमरी ने अपना चैनल और बिजनेस शुरू किया तो वो स्कूल में पढ़ता था. हालांकि अब उसने स्कूल जाना भी बंद कर दिया है और पूरा वक्त अपने वीगन शेफ के करियर को डेडिकेट कर दिया है. प्राइवेट स्कूलिंग से वो बेसिक एजुकेशन लेता है. ओमरी की मां का कहना है कि वो इतने अलग-अलग बिजनेस में सिर्फ पैसे के लिए नहीं है, वो जानवरों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहता है. वो बच्चों से जुड़ी बीमारियों के प्रति भी जागरूकता फैलाता है और लोगों को वीगन होते हुए अच्छा खाना परोसना चाहता है. वहीं कुछ लोगों का कहना है कि इस तरह बच्चों को ऑनलाइन बिजनेस में डालना उनका शोषण है. लेखिका गिफी एनराइट ने हाल ही में कहा था कि बच्चों का सोशल एनफ्लुएंसर बनना, उनके किसी खादान में काम करने से अलग नहीं है.