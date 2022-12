करोड़ों में हैं 15 साल की लड़की की कमाई! गुड़ियों से खेलने की उम्र में बन गई थी मॉडल

Girl Earns One Crore in a Month: आपने एक कहावत तो जरूर सुनी होगी, ‘चांदी का चम्मच लेकर पैदा होना!’ ये उन लोगों के लिए इस्तेमाल की जाती है, जो पैदा होते ही एक सपनों के संसार में ज़िंदगी गुजारने लगते हैं. एक ऐसी ही एक बच्ची अमेरिका में पैदा हुई थी जो 6 साल की उम्र तक लखपति (6 year old girl become millionaire) बन चुकी थी और 15 साल की उम्र तक पहुंचते-पहुंचते उसकी कमाई कम से कम 12 करोड़ रुपये/सालाना हो चुकी है. चलिए आपको बताते हैं कि आखिर लड़की ऐसा क्या करती है, जो उस पर पैसों की बारिश होती है.

साल 2006 में जन्मी इसाबेला बैरेट (Isabella Barrett) जब 6 साल की थीं तभी से ही सपनों की दुनिया में जी रही हैं. वो करोड़पति थी और 9 साल की होते-होते किसी राजकुमारी की तरह उनके हर शौक पूरे हो जाते थे. अपनी खूबसूरती के लिए कम उम्र से ही उसमे कई ब्यूटी कंटेस्ट जीत लिए थे और अब जब वो 15 साल की हो चुकी तो वो करोड़ों (15 year old girl become billionaire) के बिजनेस की मालिकन बन चुकी है.

गुड़ियों से खेलने की उम्र में मॉडलिंग

इसाबेल 15 साल की हो चुकी हैं और अब वो फैशन इंडस्ट्री का (New York Fashion Week) जाना-माना नाम बन चुकी हैं. इसाबेला ने ‘न्‍यूयॉर्क फैशन वीक’ में मॉडलिंग के वक्त ही अपने ब्रांड ‘हाउस ऑफ बरेटी’ (House of Barretti) के लॉन्चिंग की जानकारी दी थी. इस उम्र तक उन्हें अलग-अलग फैशन प्रतियोगिताओं में 55 ताज मिल चुके हैं और 85 टाइटल्स भी उनके नाम हैं. वो पहले शानदार ज़िंदगी के साथ टीचिंग करना चाहती थीं, लेकिन अब वो एक कामयाब इंटरप्रेन्योर बन चुकी हैं. वो न सिर्फ मॉडलिंग करती हैं बल्कि ब्रांड्स का प्रमोशन और कुछ प्रोग्राम्स में भी नज़र आ चुकी हैं.

सोशल मीडिया पर भी है पॉपुलर

इसाबेला के सोशल मीडिया पर 16 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. उनके पास कपड़ों से लेकर गहने और मेकअप तक उनके कई ब्रांड्स हैं. मिरर वेबसाइट से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की बहुत खुशी होती है कि लोग मोटीवेट होने के लिए उनकी ओर देखते हैं, इसलिए उनकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है. हालांकि कि इसाबेल की मां सुसैन के कई बार आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है क्योंकि जिस उम्र में बच्चे पढ़ाई और खेलने में मन लगाते हैं, तब वो उसका मेकअप करके ब्यूटी पेजेंट्स में भेजा करती थीं.