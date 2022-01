डेढ़ साल की बच्ची खुद बनाती है अपना खाना, करती है साफ-सफाई भी !

आमतौर पर डेढ़ साल की उम्र में मां अपने बच्चे को गोद (19 Month Old Girl Cook Own Food) में लेकर खिलाती रहती हैं, लेकिन एक मां ऐसी भी है जो अपनी इसी उम्र की बच्ची को उसके छोटे-बड़े काम करने के लिए कहती है. बच्ची (Motor Skills Of Children) भी बड़े ही परफेक्ट तरीके से अपना काम करती है और देखने वालों को दंग कर देती है.

बच्ची की मां मारिया का कहना है कि उन्होंने साल भर की उम्र में ही अपनी बेटी को खाना बनाने (Cooking at Early Age) की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी. वे TikTok वीडियो के ज़रिये अपनी 19 महीने की बेटी की कुकिंग स्किल को दुनिया के सामने रख रही हैं. छोटी सी बच्ची को स्वेटर की बांह चढ़ाकर काम करते देख आप भी हैरान रह जाएंगे.

बच्ची ने खुद तैयार की स्मूदी

मारिया के शेयर किए हुए वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्ची अपने चाइल्ड साइज़ किचेन में खुद ही एक केले को छीलती है और उसका छिलका डस्टबिन में डालती है. फिर केले को वो तोड़कर ब्लैंडर में डालती है. कुछ सलाद पत्तों को भी बच्ची ब्लेंडर कप में डालती है. बच्ची इसमें फिर कुछ चम्मच पीनट बटर डालती और थोड़ा दूध भी. अगले क्लिप में बच्ची अपनी बनाई हुई स्मूदी पीते हुए भी नज़र आ रही है. इतना काम करने के दौरान बच्ची ने इस बात का भी ख्याल रखा कि कोई भी चीज़ इधर-उधर फैली हुई न रहे. उसके जितने बर्तनों का इस्तेमाल किया, उसे साथ के साथ साफ भी करती रही.

ये भी पढ़ें- ‘आंटी’ बनकर पैसे कमा रही है 28 साल की लड़की, लोगों को नहीं लगती भनक भी !

मां कराती है बच्ची से काम

बच्ची की मां मारिया का कहना है कि वो अपनी बेटी से अपने लिए खाना बनाने को कहती हैं, ताकि उसका अपने शरीर पर कंट्रोल बढ़ सके. ज्यादातर काम मोटर स्किल वाले होते हैं, जो उसके विकास के लिए फायदेमंद हैं. उनके इस पैरेंटिंग स्टाइल को लेकर लोगों ने अलग-अलग कमेंट किए हैं. कुछ लोगों को ये सही लगा तो कुछ लोगों ने इसे सही नहीं बताया. उनका कहना है कि बच्चे खेलकर सीखते हैं, उन्हें काम कराने से वे नहीं सीखते. एक यूज़र ने तो लिखा कि वो उपेक्षित बच्चों की तरह खुद अपने लिए खाना बना रही है.