'मैं कब से गिरफ्तार होना चाहती थी', पुलिस ने पकड़ा तो खुशी से झूम उठी 19 साल की लड़की !

Girl Becomes Happy after Being Arrested : दुनिया में हर तरह के लोग हैं और उनकी अपनी-अपनी पसंद है. कई बार हम कुछ इच्छाएं बचपन से ही पाल लेते हैं, लेकिन उन्हें पूरा नहीं कर पाते. ज़िंदगी में कभी न कभी इन्हें पूरा करने की तमन्ना पालना ही हमारी बकेट लिस्ट (Weird Bucket List) होती है. हालांकि आपने किसी की बकेट लिस्ट में पुलिस से गिरफ्तार होना (Getting Arrested is on Girl’s Bucket List) तो नहीं सुना होगा. एक अमेरिकन लड़की ने ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन में गिरफ्तार होने के बाद पुलिस को जो बताया, वो न सिर्फ चौंकाने वाला बल्कि मज़ाकिया भी था.

अमेरिका (United States News) के फ्लोरिडा (Florida News) में रहने वाली 19 साल की लड़की जानिया (Janiya Shaimiracle Douglas) की ये अजीबोगरीब ख्वाहिश इस वक्त सुर्खियों में है. आमतौर पर लोगों की ख्वाहिश आसमान में उड़ना, समंदर में गोते लगाना, ज़ोर-ज़ोर से गाना या फिर एडवेंचरस ट्रिप पर जाना होती है, लेकिन जानिया की ख्वाहिश थी कि ज़िंदगी में कम से कम एक बार उसे पुलिस गिरफ्तार करके जेल ले जाए. उसने इस तमन्ना को पूरा करने के लिए ट्रैफिक रूल तोड़ दिया.

गिरफ्तार होते ही खुशी से झूमी लड़की

मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक होमस्टेड की निवासी 19 साल की जानिया को पुलिस ने सुबह 7 बजकर 47 मिनट पर तेज़ रफ्तार में गाड़ी चलाते हुए देखा. Monroe County Sheriff की ओर से जानिया को अपनी गाड़ी की लाइट जलाकर तेज़ रफ्तार में ड्राइव करने और एक तिराहे पर जाकर रोकने का आरोपी बनाया गया. पुलिस ने जब उसे ये गलती बताई और कार्रवाई के बारे में जानकारी दी, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था. उसकी गाड़ी को फॉलो करने वाले Sgt. Robert Dosh का कहना है कि लड़की ने उनसे कहा कि -‘पुलिस के हाथों गिरफ्तार होना हाईस्कूल के दिनों से ही उसकी ख्वाहिश थी’.

पुलिस ने पूरी कर दी तमन्ना

मामले में जानिया की गिरफ्तारी भी हुई और पुलिस के बचकर भागने के आरोप में उसे जेल भी भेजा गया. इस अजीबोगरीब घटना को पुलिस की ओर से अपने फेसबुक पेज पर शेयर भी किया गया है. इस पोस्ट को देखने के बाद ज्यादातर लोग ये जानकर हैरान हैं कि इतनी छोटी उम्र में किसी की दिली तमन्ना जेल में जाना कैसे हो सकती है? एक यूज़र ने इस पर कमेंट किया है- इससे लगता है कि इंसान के दिमाग का विकास 25 साल की उम्र तक पूरा नहीं हो पाता. वैसे आपको बता दें कि फ्लोरिडा में हुई ये अकेली अजीब घटना नहीं है, यहां अक्सर बच्चे गन के साथ घर से बाहर निकलने के बाद पुलिस केस में फंस चुके हैं.