फोटोशूट करवाने में बिज़ी थी मां, तभी पीठ पीछे पूल में डूब कर मर गया 2 साल का बेटा

जीवन में बच्चे के आ जाने के बाद ज़िम्मेदारियां बढ़ जाती हैं. प्राथमिकताएं बदल जाती हैं. कुछ भी कर रहे हों आप, मगर ध्यान उस नन्ही सी जान पर अटका रहता है जो आपके जीवन में आते ही सबसे कम वक्त में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है. बच्चा नाजुक और नासमझ होता है लिहाज़ा उसे एक उम्र तक आपके ध्यान और साथ की ज़रूरत होती है. मगर उस खास उम्र में अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो हमेशा उसका अफसोस करने के लिए मजबूर हो जाएंगे.

थाईलैंड (Thailand) में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. 2 साल का एक बच्चा खेलते-खेलते स्विमिंग पूल में डूब गया. जिस वक्त ये दिलदहला देने वाली घटना घटी पैरेंट्स वहीं पूल के आगे खड़े होकर फोटोशूट कर रहे थे. और पीछे बच्चा धीरे-धीरे गहराई में समा रहा था. एडल्ट साइट Onlyfans की मॉडल वियाडा पोंटावी (Wiyada Pontawee) अब अपने बच्चे को वापस पाना चाहती है. बच्चे की मौत से वो अंदर तक टूट गई हैं.

घर के पूल में डूब गया 2 साल का मासूम

2 साल का चवनकोन अपने घर में पूल में खेल रहा था. पैरेंट्स के मॉडल फ्रेंड्स अपनी-अपनी मस्ती में मशगूल थे. पैरेंट्स अपने फोटो शूट में बिज़ी थे (Parents busy with their photo shoot). और बच्चा स्विमिंग पूल में खेल रहा था. वहां कोई उसे देखने वाला नहीं था. उसका गला चोक होने लगा था लिहाज़ा वो चाहकर भी चिल्ला नहीं पा रहा था. माता-पिता को अचानक कुछ अजीब सी आवाज़ की आहट हुई तो उन्होंने पलटकर देखा फिर पैरों तले ज़मीन खिसक गई. बेटा पूल में डूब चुका था (Son drowned in the pool). आनन-फानन में बाहर निकालकर तुरंत उसे CPR देना शुरु किया गया. अस्पताल लेकर लोग भागे. मगर उसकी जान बचाई नहीं जा सकी.

घर में पार्टी थी और 2 साल का बेटा पूल में खेलने के दौरान डूब गया

महंगी पड़ गई वैलेनटाइन पार्टी

26 साल की वियाडा पोंटावी (Wiyada Pontawee) एडल्ट साइट Onlyfans की मॉडल हैं और उनके पति फोटोग्राफर हैं. उस दिन वैलेनटाइन डे की पार्टी थी घर में. वो दिन घर में मेहमानों से खचाखच भरा हुआ था, पार्टी का मकसद साइट के लिए फोटो शूट करना भी था. लिहाज़ा पार्टी में सभी एडल्ट मॉडल फ्रेंड्स ही आए थे. जिस वक्त बेटा पूल में डूब रहा था उस वक्त मां उसी पूल के सामने फोटो सेशन करवा रही थीं, अब जब 2 साल का चवनकोन नहीं रहा तो मां को रो-रोकर बुरा हाल है. वो बेटे के बिना जीना ही नहीं चाहतीं. उन्हें अफसोस है इस बात का उन्होंने उसे अपनी आंखों के सामने क्यों नहीं रखा. एक बार जो आंखों से ओझल हुआ तो अब कभी नज़र नहीं आने वाला 2 साल का मासूम बेटा.