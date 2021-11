21 साल की उम्र में लड़की ने शुरू किया बिजनेस, 6 साल बाद बन गई अरबपति

अमीर बनने का ख्वाब (How to become rich) हर कोई देखता है. इसके लिए कोई दिन-रात मेहनत करके पैसा (Money Making Tips) कमाता है तो कोई भाग्य का इंतज़ार करता रहता है. ब्रिटेन (Britain News) की एक लड़की ने भी अपनी किस्मत आजमाने के लिए 21 साल (Woman Starts Business at 21) की उम्र में बिजनेस शुरू (Business Start Up) किया और महज 6 साल के अंदर उसने अरबों की संपत्ति इकट्ठा कर ली. उसकी कामयाबी की कहानी अब लड़की पूरी दुनिया को बता रही है.