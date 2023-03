तो क्या 8 साल में मां बन गई लड़की? 15 की बेटी और 23 की मम्मी, देखने वाले उंगलियों पर गिनने लगते हैं उम्र ...

23 Year Old Mother Has Daughter of 15: आपने छोटी सी उम्र में शादियां होने की प्रथा के बारे में सुना होगा लेकिन क्या कोई लड़की 8-10 साल की उम्र में बच्चे को जन्म दे सकती है? आज हम आपको एक ऐसी लड़की के बारे में बताने जा रहे हैं, जो छोटी सी उम्र में 15 और 13 साल की बेटियों की मां बन चुकी है. टासिया टेलर (Tasia Taylor) नाम की लड़की ने बताया है कि उसकी 13 और 15 साल की बेटियां हैं, जिस पर लोग हक्के-बक्के रह गए हैं.

डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक 23 साल की टासिया टेलर अमेरिका के अर्कांसस की रहने वाली है. उसके परिवार में 25 साल के पति ड्रयू और उसकी दो बेटियां हैं. बड़ी बेटी की उम्र 15 साल है और छोटी बेटी 13 साल की है. यूं तो ये परिवार देखने में काफी भरा-पूरा लगता है लेकिन मां और बेटियों की उम्र के बीच का फासला लोगों को ज़रा कनफ्यूज़ कर देता है. जब टेलर ने टिकटॉक पर अपने परिवार की झलक दिखाई तो लोग यही सोचने लगे कि टेलर ने क्या 8 साल की उम्र में पहली बेटी को जन्म दे दिया?

23 की मां, 15 और 13 बेटियां!

टासिया टेलर बताती हैं कि कम उम्र में दो टीनएज बेटियों की मां होने की वजह से अक्सर लोग उन्हें गंभीरता से नहीं लेते. हालांकि पति-पत्नी, दोनों ही इस परिवार के साथ खुश हैं. चिल्ड्रेन एंड फैमिली सर्विस के लिए काम करते हुए उन्हें साल 2022 में अपने घर को बच्चों की परवरिश के लिए खोल दिया था. उन्होंने पहले अपनी छोटी बेटी रोरी को एडॉप्ट किया. हालांकि उनके लिए मुश्किल ये थी कि बच्ची 12 साल की उम्र में उनके साथ रहना चाहती है या नहीं. जुलाई, 2022 में उनके परिवार में 15 साल की टैमिरे भी शामिल हो गई, जो टासिया की कज़न थी. उन्होंने टैमिरे की लीगल कस्टडी ली है और इस तरह से उनके परिवार में अब दो टीनएज बेटियां शामिल हैं.

लोगों के लिए अजूबा है परिवार

चार लोगों का ये परिवार आपस में काफी खुश रहता है लेकिन देखने वालों को इनकी उम्र का फासला थोड़ा अजीब ज़रूर लगता है. चूंकि टासिया की बड़ी बेटी उनसे सिर्फ 8 साल और छोटी 10 साल ही छोटी है, ऐसे में वे सभी आपस में भाई-बहन जैसे लगते हैं. दोनों ही लड़कियां अपने परिवार में खुश हैं और अपने नए परिवार में एडजस्ट हो चुकी हैं, वे आपस में बहनों की तरह घुल-मिलकर रहती हैं.