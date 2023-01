'मैं एक घरेलू गर्लफ्रेंड हूं और प्रेमी के पैसों पर करती हूं ऐश', पढ़-लिखकर निठल्ली बैठी लड़की का अजीब दावा!

Woman Does Nothing for Income: एक ज़माना था, जब महिलाओं को घर से निकलकर कोई काम नहीं करने दिया जाता था और उनको घरेलू काम करने की ही ड्यूटी दी जाती थी. हालांकि अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं और महिलाएं पढ़-लिखकर अपने लिए खुद पैसे कमाती हैं. ऐसे में अगर हम कहें कि कोई लड़की पढ़ाई-लिखाई करने के बाद भी अपनी आर्थिक ज़रूरतों के लिए प्रेमी पर निर्भर रहती है और उसके बदले प्रेमी के सारे काम करती है, तो आपको यकीन करने में ज़रा मुश्किल तो होगी ही.

आपने घर पर रहने वाली मां के बारे में सुना होगा और उन्हें देखा भी होगा क्योंकि ये उनके बच्चों की ज़रूरत होती है. लेकिन शायद ही आप किसी ऐसी लड़की के बारे में जानते हों, जो अपने ब्वॉयफ्रेंड की देखभाल करने के लिए सारे काम-धंधे छोड़कर घर में बैठ जाए. रोज़ डेविस (Rose Davis) नाम की लड़की का कहना है कि वो सिर्फ घर में रहकर अपने प्रेमी की ज़रूरतों का ख्याल रखती है, जिसके बदले वो उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होने देता.

मिलिए ‘घरेलू गर्लफ्रेंड’ से

जहां लड़कियां अपने बलबूते पर ज़िंदगी में कुछ करने के सपने रखती हैं, वहां रोज़ डेविस के ख्याल बिल्कुल ही अलग हैं. डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक रोज़ अपना पूरा दिन राशन खरीदने, सफाई करने और खाना बनाने में बिता देती हैं. वो अपने आपको सौभाग्यशाली मानती हैं कि उन्हें अपनी ज़िंदगी जीने के लिए कोई काम नहीं करना पड़ता है, जबकि उनके लिए सारा इंतज़ाम उनके ब्वॉयफ्रेंड हैरी करते हैं. वो अपने टिकटॉक अकाउंट पर अपने 30 हज़ार फॉलोअर्स के साथ अपना रूटीन शेयर करती हैं और बताती हैं कि कैसे वो सुबह से उठकर आराम से घरेलू काम में लगी रहती हैं.

रोज़ डेविस टिकटॉक अकाउंट पर अपने 30 हज़ार फॉलोअर्स के साथ अपना रूटीन शेयर करती हैं. (Credit- TikTok)

लोगों ने पूछा-‘कुछ काम क्यों नहीं करती?’

26 साल की रोज़ के इस लाइफस्टाइल को देखने के बाद कुछ लोग तो संतुष्ट थे लेकिन ज्यादातर लोगों को ये बात समझ में नहीं आई कि वो कुछ करती क्यों नहीं? बहुत से लोगों ने कमेंट करके पूछा कि वो काम क्यों नहीं करती? कुछ यूज़र्स का कहना था कि रोज़ कोई फैंसी काम भी कर सकती हैं वहीं कुछ लोगों का कहना था कि अगर लड़के ऐसा करें तो कितना बुरा लगेगा! हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं, जिन्हें रोज़ की ये ज़िंदगी पसंद आई और वे खुद भी ऐसे जीने की कल्पना कर रहे हैं.