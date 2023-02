3 साल का बच्चा फर्राटे से दौड़ाता है कार, न विंडो दिखती है न पेडल तक पहुंचता है पांव, फिर भी नहीं करता कोई गलती!

Toddler Riding Bikes At The Age of 2 Now Drives Cars:आमतौर पर आपने छोटे लड़कों को कार से खेलते हुए देखा होगा. उन्हें अलग-अलग तरह की स्पीड कार्स का शौक होता है. हालांकि इनके पास टॉयकार्स का कलेक्शन होता है क्योंकि 18 साल से पहले ये कार चलाने के लिए परफेक्ट नहीं माने जाते हैं. आज हम आपको एक ऐसे लड़के से मिलवाएंगे, जो टॉयकार्स चलाने की उम्र (3 Year Old Kid Drives Supercar) में असलियत की कारों से खेल रहा है.

ज़ायन (Zayn Sofuoğlu) नाम का छोटा सा बच्चा आम लड़कों की तरह टॉयकार नहीं बल्कि असली सुपरकार्स ड्राइव करता है. उसकी हाइट कार के हिसाब से भले ही कम हो, लेकिन उसकी ड्राइविंग बड़ों से भी बेहतर है. ये बच्चा तुर्की के मोटरसाइकिल रेसर केनन ( Kenan Sofuoğlu) का बेटा है, ऐसे में ड्राइविंग तो उसे डीएनए मिला है. फिर भी जब बच्चे मोटर स्किल सीख रहे होते हैं, उस उम्र में इसे मोटरसाइकिल और सुपरकार चलाते देख अजीब तो लगता ही है.

2 साल की उम्र में चलाई मोटरसाइकिल

तुर्की के मशहूर मोटरसाइकिल रेसर केनन ( Kenan Sofuoğlu) का सबसे छोटा बेटा ज़ायन पैदा होते से ही अपनी विलक्षण प्रतिभा दिखाने लगा था. ज़ायन जब 2 साल का भी नहीं था, तभी उसके वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर पिता ने उसे मोटरसाइकिल चलाना सिखा दिया था. उसने बाइक राइड करने वाले तमाम वीडियो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किए थे, तब भी काफी विवाद हुआ था.

लोगों का कहना था कि अगर उसने ये सीख भी लिया है तो इस उम्र में ऐसी एक्टिविटी उसके लिए ठीक नहीं है. हालांकि स्पोर्ट्समैन टर्न्ड पॉलिटिशियन केनन पर शायद ही इस बात का कोई असर पड़ा है क्योंकि अब उनका बेटा 3 साल की उम्र सुपरकार्स चला रहा है.

बच्चे की रईसी देख उड़ जाएंगे आपके होश आगे देखें…

पैदा होती ही ड्राइविंग स्किल सीख ली

ज़ायन की उम्र अब 3 साल हो चुकी है, लेकिन उसकी जो नई क्लिप वायरल हो रही है, उसमें वो सुपरकार चलाता हुआ दिख रहा है. चूंकि उसकी लंबाई कम है, ऐसे में GoPro कैमरा को उसके टैब से लिंक करके गाड़ी के अंदर रखा जाता है, जिसके बाद वो Ferarri SF 90 Stradale जैसी सुपरकार धड़ल्ले से ड्राइव करता दिख रहा है. दिलचस्प बात तो ये है कि वो इसे गैरेज से निकालना और पार्क करना भी जानता है. इंस्टाग्राम पर ज़ायन के 10 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. हालांकि आज भी बहुत से लोगों को ये ज़ोखिम भरा गलत काम लगता है, लेकिन पेरेंट्स को इससे फर्क नहीं पड़ता.