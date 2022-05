6 साल की बच्ची ने पॉकेट मनी जमा कर खरीदा करोड़ों का घर, 10 साल में दोगुनी हो जाएगी कीमत

बचपन मौज-मस्ती के लिए होता है. इस दौरान बच्चों को अगर पैसे मिले तो वो उसे चॉकलेट, आइसक्रीम आदि में खर्च कर देते हैं. ऐसे में अगर आपको ये पता चले कि 6 साल के बच्ची ने अपने भाई-बहन के साथ मिलकर करोड़ों का घर खरीदा है, तो आपको शायद यकीन नहीं होगा. लेकिन ये बिलकुल सच है. तीनो ने अपनी-अपनी पॉकेट मनी को जमा किया और उसे घर खरीदने में इन्वेस्ट कर दिया. इस तरह मात्र छह साल की उम्र में ये तीनों करोड़ों के घर के मालिक बन चुके हैं. इस घर के लिए तीनों ने कई साल से मिल रहे अपने पॉकेट मनी को जमा किया और घर के बाकी काम कर एक्स्ट्रा पैसे भी कमाए.

ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में रहने वाली छह साल की रूबी ने गस और लूसी के साथ मिलकर ये घर खरीदा है. इसके लिए तीनों ने ही अपनी पॉकेट मनी को जमा किया था. ये घर मेलबर्न के नजदीक ग्रामीण इलाके क्लीड़े में मौजूद है. अभी ये एरिया उतना डेवलप नहीं है, इस वजह से इसकी कीमत तीन करोड़ 67 लाख के करीब पड़ी. इनके पिता, जो कि प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट हैं, के मुताबिक़, इस घर की कीमत अगले दस साल में दोगुनी हो जाएगी. इस तरह उनके बच्चों ने मिलकर एक फायदे का सौदा किया है.

पिता ने किया था प्रोत्साहित

रूबी के पिता कैम मैकलेलन ने अपने बच्चों को इस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया था. 7news के मुताबिक़, इस समय प्रॉपर्टी मार्केट बूम कर रहा है. ऐसे में पेशे से प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट कैम ने अपने बच्चों को सेविंग्स और एक्स्ट्रा पैसे कमाने के तरीके बताकर उनसे ये घर खरीदवा लिया. कैम ने बताया कि इस घर को खरीदने में तीनों ने कैश 1 लाख 52 हजार रूपये कंट्रीब्यूट किये थे. ये पैसे उन्होंने पॉकेट मनी से सेव किये थे और बाकी घर के एक्स्ट्रा काम को कर जमा किये थे.

पिता ने लिखी किताब

अपने बच्चों द्वारा इतनी कम उम्र में घर खरीदने की घटना पर कैम ने एक किताब भी लिखी है. ये किताब, जिसका नाम My Four Year Old, the Property Investor है, पिछले साल नवंबर में लॉन्च हुई थी. लेकिन अब इसे दुबारा से लॉन्च किया गया है. कैम के मुताबिक़, ये कितान उसके बच्चों को समर्पित है. कैम के मुताबिक़, अगले दस साल में इस घर के दाम दोगुने हो जाएंगे. हालांकि, अभी तक ये क्लियर नहीं है कि क्या ये घर बच्चों के नाम ओर है या उनके पिता के. लेकिन बच्चों द्वारा इतनी कम उम्र में प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करनी की खबर ने लोगों का ध्यान खींचा है.