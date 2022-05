70 साल के बुजुर्ग ने 13.47 सेकेंड में पूरी की 100 मीटर की दौड़, इंटरनेट पर छा गया वीडियो !

Man Runs 100 Meter race in 13.47 Seconds at 70: आमतौर पर 70 की उम्र तक पहुंचते- पहुंचते लोगों के घुटने बर्बादी की कगार पर पहुंच जाते हैं. कम ही लोग होते हैं, जो इस उम्र में भी आसानी से चल-फिर सकें, फिर दौड़ने की तो बात ही छोड़ दीजिए. हालांकि अमेरिका में रहने वाले एक 70 साल के बुजुर्ग ने जो कमाल (Old Man Finishes 100 Meter Race in 14 Seconds) किया है, उसके चर्चे दुनिया भर में हो रहे हैं. माइकल किश (Michael Kish) नाम के इस बुजुर्ग ने 14 से भी कम सेकेंड्स में 100 मीटर की रेस लगा दी.

आपने सुना होगा कि उम्र सिर्फ नंबर होती है, लेकिन माइकल किश (Michael Kish) को देखकर आप इस कहावत पर भरोसा कर लेंगे. बुजुर्ग एथलीट ने जिस गति से दौड़ (Man Runs 100 Meter race in 13.47 Seconds at 70) लगाई, उसे देखकर यकीन करना मुश्किल था कि उनकी उम्र वाकई 70 साल है. उनका वीडियो सोशल मीडिया (Viral On Social Media) पर आग की तरह वायरल हो रहा है. लोग उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं और इस फिटनेस पर हैरानी भी जता रहे हैं.

शुरुआत से ही हावी रहे माइकल किश

20 साल के किसी जवान रनर की तरह माइकल किश रेस की शुरुआत से ही बाकी प्रतियोगियों पर हावी दिखाई दिए. उन्होंने 13.47 सेकेंड में ये रेस पूरी कर डाली. हालांकि 70 वर्ष के आयु वर्ग में 100 मीटर की रेस को 12.77 सेकेंड में पूरा करने का रिकॉर्ड बॉबी व्हिल्टन नाम के रनर के नाम पर साल 2005 में दर्ज हुआ था, लेकिन माइकल किश की ये दौड़ उससे कहीं ज्यादा अलग और महत्वपूर्ण है. बॉबी युवावस्था से ही धावक थे, लेकिन माइकल किश 70 साल के बुजुर्ग रनर. जैसे ही ये क्लिप सोशल मीडिया पर पहुंची, ये ताबड़तोड़ तरीके से वायरल हुई. इसे अब तक करीब 2 मिलियन बार देखा जा चुका है.

59 साल में ट्रैक पर उतरे बुजुर्ग

शुरू से ही प्रोफेशनल रनर्स के लिए ये मुकाबला इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि माइकल किश पहली ट्रैक पर 59 साल की उम्र में उतरे. न्यूजर्सी सीनियर ओलंपिक के बाद उन्होंने साल 2018 में मलंगा के World Masters Athletics में अपनी जगह सबसे तेज़ रनर्स में बनाई. जिस रेस का वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें माइकल पहले नंबर पर रहे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे रेसर डॉन वॉरेन ने दौड़ 14.35 सेकेंड में पूरी की.

सोशल मीडिया पर छाए इस वीडियो को देखने के बाद युवा भी कह रहे हैं कि माइकल इस उम्र में भी उनसे कई गुना आगे हैं.