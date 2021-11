Viral : नर्सरी के बच्चों के साथ स्कूल जाते हैं 77 साल के बुजुर्ग, पूरा किया बचपन का सपना !

Old Man Goes to School : ज़िंदगी में हर किसी का एक सपना (Lifetime Dream) होता है, जिसे वो पूरा करना चाहता है. कुछ सपने ऐसे होते हैं, जिनकी उम्र होती है जबकि कुछ सपने ऐसे भी होते हैं जिन्हें इंसान जब चाहे पूरा कर सकता है. 81 साल के एक ब्राज़ीलियन बुजुर्ग (Brazilian Old Man Goes to School) का भी बचपन से एक छोटा सा सपना था, जो उनके हालात के चलते पूरा नहीं हो पाया. जब वे अपनी ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव पर पहुंचने लगे तो उनके नाती-पोतों ने उनके इस सपने को पूरा किया. ये कहानी आप भी पढ़िए, जो काफी प्रेरणा (Inspiring Story) देने वाली है.