46 साल छोटे मर्द से की थी शादी, लोग समझते थे दादी-पोते की जोड़ी, महिला ने तलाक लेकर बिल्ली को बनाया साथी!

कहते हैं, प्यार अंधा होता है, क्योंकि प्यार में इंसान जाति, धर्म, समुदाय, उम्र, रंग, और अब तो लिंग भी नहीं देखता. पर क्या वो इतना अंधा होता है कि अपने पोते की उम्र के लड़के से किसी महिला को प्यार हो जाए! कुछ दिनों पहले एक ब्रिटिश महिला काफी चर्चा में रही थी क्योंकि उसने अपने से 46 साल छोटे मर्द से शादी कर ली थी. दोनों को देखकर लोग उन्हें दादी और पोता समझ लेते थे. दोनों ने एक खास कारण से शादी की थी पर अब उनका तलाक हो चुका है और महिला (Woman marry 46 year younger man) ने अब एक बिल्ली को अपने सुख-दुख का साथी बना लिया है.

डेली स्टार न्यूज वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार 83 साल (83 year old woman marry 37 year old man) की आयरिस जोन्स (Iris Jones) ब्रिटेन की रहने वाली हैं. साल 2019 में फेसबुक के जरिए उनकी मुलाकात मिस्र के रहने वाले मोहम्मद इब्राहिम (Mohamed Ibrahim) से हुई थी. उस वक्त आयरिस 79 साल की थी जबकि मोहम्मद 33 साल के थे. दोनों ने एक दूसरे से बातें करना शुरू किया और उन्हें एक दूसरे का स्वभाव अच्छा लगने लगा. बस उसके अगले ही साल उन्होंने शादी (Old woman marry toyboy) कर ली. इस प्रकार मोहम्मद को ब्रिटेन आने का वीजा भी मिल गया.

महिला ने अब एक बिल्ली को अपने सुख-दुख का साथी बना लिया है. (फोटो: Facebook/Iris Jones)

पति से हुआ तलाक

आयरिस ने वेबसाइट से बात करते हुए कहा कि शुरुआत में सब कुछ अच्छा था. उनकी निजी जिंदगी रोमांच से भरी थी. दोनों के बीच काफी रोमांस था और इसी वजह से आयरिस ने शादी भी की थी. पर एक वक्त ऐसा आया कि दोनों के बीच झगड़े होने लगे. लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उन्होंने पति से तलाक लेने का फैसला कर लिया. अब 37 साल के मोहम्मद, आयरिस से अलग हो चुके हैं पर बुजुर्ग महिला अकेली नहीं हैं. उन्होंने अपना अकेलापन दूर करने के लिए एक बिल्ली को अपना साथी बना लिया है.

पति गया तो घर ले आई बिल्ली

इस बिल्ली का नाम मिस्टर टिब्स है. फेसबुक पर आयरिस अक्सर बिल्ली से जुड़ी फोटोज को पोस्ट करती रहती हैं. इसी बिल्ली के जरिए वो अपने पूर्व पति पर व्यंग भी करती हैं. एक फोटो में बिल्ली अपने कैट फूड के डिब्बे में से खुद ही खाना निकालकर खा रही है. इसपर आयरिस ने लिखा कि उनकी बिल्ली कई मर्दों से चालाक और समझदार है. एक में उन्होंने साफ-साफ लिखा कि बिल्ली उस मर्द से भी ज्यादा समझदार है, जिसके बारे में आप जानते हैं! मोहम्मद के जाने के कुछ ही दिन बाद आयरिस, बिल्ली को घर ले आई थीं.