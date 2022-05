84 साल की उम्र में दादी को मिली कॉलेज की डिग्री, बीच में ही छोड़ दिया था ग्रैजुएशन ...

Education at Old Age : कहते हैं पढ़ाई-लिखाई की कोई उम्र नहीं होती और इंसान किसी भी उम्र सीखना शुरू कर सकता है. इसी कहावत को साकार करके दिखाया है एक 84 साल की दादी ने. उन्होंने इस उम्र (Grandmother Graduated at 84) में अपनी ग्रैजुएशन की डिग्री पूरी की है, जो करीब 60-65 साल से पेंडिंग थ.

वैसे सपनों को पूरा करने की कोई उम्र होती नहीं है. ऐसे में दादी ने भी जब ज़िंदगी में फुरसत मिली तो दशकों से छूटा हुआ अपना काम पूरा कर लिया. जिस उम्र में याददाश्त फीकी पड़ने लगती है, उस उम्र में उन्होंने कॉलेज से ग्रैजुएशन पूरा किया और दुनिया भर में लोगों के लिए मिसाल बन गईं.

1955 में छोड़ा था कॉलेज

Minnesota की रहने वाली अमेरिकन महिला बेटी ने अब करीब 65-70 साल पहले यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई शुरू की थी. 1955 में वे अपने छोटे से कस्बे की अकेली लड़की थीं, जो यूनिवर्सिटी में सालभर का एक कोर्स करने के लिए आई. हालात कुछ ऐसे हुए कि उन्होंने अपनी बैचलर्स की डिग्री आधी ही छोड़ दी. इसी वक्त वो अपने पति से मिलीं और उनकी दो बेटियों को जन्म दिया. 1979 में पति से अलग होने के बाद अपनी दो बेटियों की ज़िम्मेदारी भी बेटी ने उठाई और नर्सिंग के क्षेत्र में प्रवेश लिया. उन्होंने 30 साल तक बतौर नर्स अपना करियर चलाया और अधूरी डिग्री के बारे में भूल गईं.

रिटायर होने के बाद पूरी की डिग्री

बेटी जब अपनी नौकरी से रिटायर हुईं, तो उन्हें University of Minnesota की अधूरी डिग्री याद आई. बेटी ने इसे पूरा करने के लिए साल 2018 में एक बार फिर एनरोलमेंट कराया और पढ़ाई शुरू कर दी. 7 मई को 84 साल की उम्र में बेटी सैंडिसन ने डिग्री पूरी की और ये उनके लिए बड़ी खुशी का क्षण था. वैसे थोड़े दिन पहले ही 88 साल के एक बुजुर्ग John Lenehan ने भी अपनी कॉलेज की डिग्री Fordham University से पूरी की थी. दोनों ही बुजुर्गों की कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है और लोगों को इंस्पायर कर रही है.