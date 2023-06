ऑप्टिकल भ्रम चुनौतियों को अगर आप बच्चो का खेल समझते हैं तो, जनाब जान लीजिए कि असल में अब तस्वीरों में छुपी ये चुनौतियां बच्चों के खेल से कहीं ऊपर जा चुकी हैं. ये टाइम पास न होकर अब आपके बुद्धि कौशल का परीक्षण बन चुकी है. जिसे सुलझाने में आपके तेज़ नज़र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है. तस्वीर को देखेंगी नजरें और दिमाग करेगा उसे सॉल्व. ठीक वैसे ही जैसे आजकल एक ऑप्टिकल इल्यूजन चुनौती खूब चलन में हैं, जिसमें एक जैसे ढेर सारे शब्दों के बीच एक अलग या गलत शब्दों के बीच सही शब्द की तलाश कर सुलझानी होगी उलझी हुई पहेली.

Can you spot the different words: तस्वीर में छुपी ऐसी पहेलियां अक्सर ही दिमाग को झकझोर देने का काम करती है. एक जैसे शब्दों की भीड़ में एक डिफरेंट शब्द को खोजना आसान नहीं होता. सामने होकर भी नजरें न जाने क्यों उसे नहीं देख पाती यही वजह है कि इन्हें कहते हैं ऑप्टिकल भ्रम चुनौतियां. जहाँ ढेर सारे अंग्रेजी के शब्दों के बीच आपको एक अलग शब्द खोजना है जिसके लिए पांच सेकंड का वक्त तय है.

तस्वीर में क्या आपने देखा ‘SEAL’

पीले रंग की तस्वीर में काले रंग से ढेर सारे ZEAL लिखे हुए हैं, उन्हीं के बीच छिपा है एक अकेला SEAL. तेज दिमाग के धनी हैं तो झट से सुलझाएंगे ये पहेली. चुनौती के तौर पर जो पेश की गई तस्वीर में एक अलग स्पेलिंग वाला शब्द SEAL भी कहीं छुपा हुआ है. लेकिन वो कहाँ है, ये ढूंढना आपका काम है. आपको बता दें कि वो शब्द तस्वीर में बिल्कुल सामने होकर भी आप की नज़रों से चूक जा रहा है. लिहाजा आपको तस्वीर में ढेर सारे एक जैसे शब्द ZEAL के बीच छुपे अलग शब्द SEAL को खोजने के लिए ना सिर्फ तेज़ नजर बल्कि अपने तेज दिमाग का इस्तेमाल करना होगा.

SEAL को खोजने में झुंझला गया दिमाग

तस्वीर में अंग्रेज़ी के ZEAL के बीच में छिपा डिफरेंट इंग्लिश वर्ड SEAL तस्वीर के बिल्कुल बीचों बीच मौजूद है. लेकिन कहते हैं न कि ये चुनौतियां दिमाग का खेल कहलाती हैं. लिहाजा यहां कुछ भी आसानी से न तो नज़र आता है. ना समझ में आता है. अगर आप माथापच्ची करने के बावजूद हार मान रहे हैं, तो ऊपर दी गई तस्वीर में देखिए चुनौती का हल.