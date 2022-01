जंगल के में मिला लताओं से ढका हुआ विशालकाय जूता, पास जाने पर सामने आया 'रहस्य' !

हमने दादी-नानी के किस्सों-कहानियों में अजीबोगरीब घरों (Weird Secret Houses) के बारे में सुना होगा, जो जंगल के बीचोंबीच बने होते हैं. हालांकि ऐसा कोई घर मिल पाना आसान नहीं होता. यूनाइटेड किंगडम (United Kingdom News) के एक शख्स को घने जंगल में एक ऐसा ही रहस्यमय घर (Mysterious House in Woods) मिला है, जो किसी विशालकाय जूते (Giant Shoe House) जैसा दिखता है.

वैसे जूते के घर में रहने की बातें बच्चों को सुनाई जाने वाली कहानियों में होती हैं, लेकिन ये घर देखकर लगता है कि यहां रहने वाले लोगों ने इन्हें गंभीरता से लिया और अपने लिए वैसा ही घर बना डाला. घने जंगलों में बना हुआ ये घर 1950 के दशक में बनाया गया था और यहां सालों से कोई नहीं आया.

घर को पत्थरों से बनाया गया है और यहां निश्चित तौर पर कभी अच्छी यादें रही होंगी. (Credit- Facebook/Abandoned UK)

जूते के शेप में बनाया गया था घर

इस घर की कुछ तस्वीरें Abandoned UK Facebook page से शेयर की गई हैं और दावा किया गया है आज खंडहर बन चुके इस घर में एक बुढ़िया रहा करती थी. 50 साल की उम्र में वो यहां आई थी. फिलहाल ये घर इतना जर्जर हो चुका है कि यहां रहने के लिए सोचा भी नहीं जा सकता. घर को पत्थरों से बनाया गया है और यहां निश्चित तौर पर कभी अच्छी यादें रही होंगी. 1950 के आस-पास बने इस घर को 70 और 80 के दशक में बच्चे खेलने के लिए इस्तेमाल करते थे. फिलहाल इस घर पर गहरी काई जमी हुई है और इस पर लताएं चढ़ रही हैं.

कुछ लोगों का कहना है ये घर किसी थीम पार्क या फिर रिसॉर्ट का हिस्सा रहा होगा. (Credit- Facebook/Abandoned UK)

लोगों ने किए मिले-जुले कमेंट

कुछ लोगों ने इस घर को देखते ही अमेरिकन साहित्य में बच्चों के लिए लिखी गई कविता The Little Old Woman who lived in a Shoe को याद किया तो वहीं कुछ लोगों ने उस बूढ़ी महिला के बारे में कल्पनाएं करनी शुरू कर दीं, जो यहां रहती रही होगी. हालांकि कुछ यूज़र्स को ये आइडिया पसंद नहीं आया कि यहां कोई बूढ़ी महिला रहती थी. उनका मानना है कि ये घर किसी थीम पार्क या फिर रिसॉर्ट का हिस्सा रहा होगा, जहां आकर लोग अपना मनोरंजन करते होंगे. फिलहाल ये घर सुर्खियों में है.