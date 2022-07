सोशल मीडिया स्टार बन चुकी है 'शैतान चिड़िया', कैमरा ऑन होते ही आ जाती है सामने !

Emu Becomes Overnight Star : सोशल मीडिया पर कब-कौन पॉपुलर हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता. जिन्हें कल तक कोई नहीं जानता था, वो रातोंरात सोशल मीडिया पर इतने पॉपुलर हो जाते हैं कि लोग उन्हें दुनिया भर में पहचानने लगते हैं. अब इंसानों की बात छोड़िए, यहां जानवर भी इंटरनेट पर स्टार बन रहे हैं. अमेरिका में रहने वाली एक ऐसी ही मोबाइल प्रेमी एमू चिड़िया दुनिया भर की सुर्खियों में छाई है.

अमेरिका के साउथ फ्लोरिडा में मौजूद नकल बॉम्ब फार्म्स में एमैनुएल (Emmanuel Popular Videos) नाम की ये एमू चिड़िया रहती है, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर किसी स्टार सरीखी पॉपुलर हो चुकी है. हालांकि ये सब कुछ उसकी शैतानियों (Naughty Emmanuel) का नतीजा है. उसकी खासियत ये है कि जैसे ही उसकी मालकिन कोई वीडियो शूट करने चलती है, एमू जहां कहीं भी होती है, कैमरे के सामने पहुंच जाती है. या तो उसे सोशल मीडिया पर लाइव दिखने की समझ है या फिर वो अपनी मालकिन का ध्यान हर वक्त अपनी ओर ही चाहती है.

खूब मशहूर हो रहे हैं Emmanuel Don’t Do it वीडियो

एमैनुएल नाम की एमू चिड़िया जिस फार्म में रहती है, उसकी मालकिन टेलर ब्लेक (Taylor Blake) हैं. वे लोगों को फार्म के बारे में बताने के लिए जब भी टिकटॉक या ट्विटर पर वीडियो बनाती हैं, एमैनुएल कहीं से भी आकर उनके मोबाइल के सामने अपना चेहरा दिखाने लगती है. हर वीडियो में एमू की मालकिन एक ही बात कहती नज़र आती हैं – Emmanuel Don’t Do it.

हर वीडियो में एमैनुएल अपनी बड़ी-बड़ी आंखें और लंबी सी गर्दन लेकर स्क्रीन के सामने नज़र आने लगती है और कई बार तो वो फोन को गिरा भी देती हैं. इमैनुएल की ये अदा लोगों को खूब पसंद आ रही है.

वीडियो में जिस तरह से टेलर अपनी एमू बर्ड से बातें करती हैं और उसे फोन से दूर रहने को कहती हैं, उसे देखकर आपको भी हंसी आ जाएगी क्योंकि चिड़िया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ अपना चेहरा दिखाती रहती है. उसकी यही अदा इस वक्त उसे दुनिया भर में मशहूर कर चुकी है और अपनी मालकिन के साथ उसने लोगों का शुक्रिया अदा भी किया है.