उड़ते प्लेन में अफगानी महिला को उठा लेबर पेन, अमेरिकी वायुसेना ने कराई डिलीवरी

अफगानी महिला (afghan mother) को 28 हजार फीट की ऊंचाई पर लेबर पेन शुरू हो गया, फिर अमेरिकी वायुसेना (US Air Force) के मेडिकल स्टाफ ने उसकी सहायता की. (Credit- @AirMobilityCmd)

अफगानिस्तान (Afghanistan) में युद्ध और इसके दुष्प्रभाव (War Torn Country) से जुड़ी हुई तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं. इसी बीच एक अफगानी महिला (Afghan Mother) से जुड़ी हुई ऐसी घटना सामने आई, जिसने ज़िंदगी के दर्शन को समझा दिया. युद्धग्रस्त देश (War Torn Country) से पेट में नौ महीने का बच्चा लिए भाग रही महिला ने जिन विषम परिस्थितियों में बच्चे को जन्म (Deliver Baby in Aircraft) दिया, वो ये बताने के लिए काफी है कि परिस्थितियां कुछ भी हों- ज़िंदगी नहीं रुकती.

बच्चे के जन्म से पहले तमाम तैयारियां की जाती हैं, लेकिन अफगानी मां को तैयारियां छोड़िए, जान बचाने के लिए संघर्ष करना था. वो किसी तरह अफगानिस्तान से अमेरिका सैन्य विमान में जा पहुंचीं, ताकि उसकी और बच्चे की ज़िंदगी बच सके. विमान के हवा में उड़ते ही महिला की तबियत खराब होने लगी थी, लेकिन अमेरिकी वायुसेना की सूझबूझ के चलते मां और बच्चे की जान बच सकी.

फ्लाइट हवा में पहुंचते ही महिला को हुआ लेबर पेनअमेरिकी वायुसेना ने अपने ट्विटर अकाउंट से इस घटना को बताया है. उन्होंने बताया कि महिला अमेरिकी सैन्य विमान C-17 Globemaster में सवार थी. यात्रा के दौरान ही महिला को लेबर पेन होना शुरू हो गया. उस वक्त विमान 28 हजार फीट की ऊंचाई पर था, तभी महिला की स्थिति बिगड़ने लगी. ऊंचाई पर होने की वजह से विमान का एयरप्रेशर कम था. ऐसे में कमांडर ने प्लेन का एयर प्रेशर कम करने के लिए प्लेन की ऊंचाई कम की, जिससे महिला और उसके बच्चे को बचाने में मदद मिली.

महिला ने दिया बच्ची को जन्मआखिरकार अमेरिकी विमान (US military plane) को जब रामस्टीन बेस (US Ramstein Air Base) पर उतारा गया, तो वायुसेना के मेडिकल ग्रुप ने विमान के कार्गो बे में बच्चे की डिलीवरी (Deliver Baby in Aircraft) में सहायता की. यहीं उन्हें नज़दीकी मेडिकल सेंटर में ले जाया गया. अब मां और नवजात बच्ची की हालत ठीक है. वो तो महिला की किस्मत अच्छी थी, जो वक्त पर वो अमेरिका के विमान में पहुंच गई थी, वरना अफगानिस्तान में इस वक्त हालात इतने बुरे हैं कि स्वास्थ्य सुविधाएं छोड़िए, महिलाओं का घर से बाहर निकलना तक मुहाल है. यही वजह है कि लोग किसी तरह से अफगानिस्तान से बाहर निकल जाना चाहते हैं.

ये भी पढ़ें- दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की से मिलिए, 6 साल की उम्र में ही मासूमियत से बनाया था दीवाना

यूनाइटेड नेशंस (United Nations) के अनुमान के मुताबिक साल 2021 में करीब 4 लाख लोगों को अफगानिस्तान (Afghanistan) में अपना घर छोड़कर भाग जाना पड़ा है, जबकि 30 हजार लोग हर हफ्ते युद्धग्रस्त देश को छोड़ रहे हैं. अब इन शरणार्थियों (Afghan refugees) के पुनर्वास की समस्या दुनिया के सामने बड़ी चुनौती है.