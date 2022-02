पति ने दिया धोखा तो गुस्साई पत्नी ने लिया ऐसा बदला, ये खास चीजें उठाकर फेंक दी घर से बाहर

धोखा पति पत्नी को दे, या पत्नी पति को. किसी भी सूरत, किसी भी परंपरा या देश में इसे सही नहीं ठहराया जा सकता. धोखा देने वाले को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मगर जिसे धोखा मिलता है वो इंसान हर बार इतना मजबूत नहीं होता कि एक झटके में मूव ऑन कर जाए. सबसे ज्यादा असर पड़ता है ऐसे पार्टनर्स के बच्चों पर. जिनका शायद रिश्तों पर से भरोसा ही खत्म होने लगता है.

ऐसी ही एक कहानी सोशल मीडिया पर सामने आई तो कई यूज़र्स भी अपने मिलते-जुलते अनुभव के साथ सामने आए. दरअसल टिकटॉक पर @tallybiss1 नाम से एक लड़की ने अपनी मां का एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें वो खिड़की से बाहर कुछ सामान फेंक रही थी. सामान पिता का था जिसने मां को धोखा दे दिया.

पिता के धोखे से टूट गईं मां-बेटी

जिस पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करती थी, जिसके साथ सारी ज़िंदगी बिताने का फैसला कर लिया था, उसी शख्स के हाथों छले जाने का दुख कम नहीं होता. सालता रहता है जीवन भर. बेटी भी मां की हालत देखकर दुखी थी मगर वो कुछ कर नहीं सकती थी. एक पति ने भले ही अपनी पत्नी को धोखा दिया हो मगर टूट तो एक बेटी भी गई. धोखे से आहत मां इस कदर भड़की हुई थी कि अपने आपे में नहीं रही. गुस्से में आकर उन्होंने अपने पार्टनर की एक-एक चीज़ उठाकर खिड़की से बाहर फेंकना शुरू कर दिया (She started throwing all the belongings out of the window). मां को ऐसा करते देख बेटी घबरा गई उसने तुरंत मां का वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया. और उस पर लिखा “पीओवी, पॉइंट ऑफ व्यू तुम्हारे पिताजी का अफेयर चल रहा है” (Dad’s having an affair) इस वीडियो को देखने के बाद सबने उसकी मां का ही साथ दिया.

सौ.सोशल मीडिया: धोखा खाने के बाद गुस्साई महिला ने लिया ऐसा बदला

कई बार आती है पार्टनर्स के धोखे की दास्तां

इससे पहले भी एक शख्स ने अपनी पत्नी का भरोसा तोड़ अपने जीवन मे किसी और को एंट्री दे दी थी. जिसका उस धोखा खाई महिला ने जबरदस्त बदला लिया. बिज़नेस ट्रिप से लौटे पति के सूटकेस में उसे आर्टिफिशियल नाखून मिला था जिसके बाद महिला ने वहीं नाखून पति को सैंडविच में डालकर परोस दिया. वहीं एक दूसरी घटना में गर्लफ्रैंड को पार्टनर पर बेवफाई का शक हुआ तो उसने उकसे पूरे घर, बिस्तर बाथरूम, कपड़े, आलमारी यहां तक की उसके टूथपेस्ट और क्रीम में भी ग्लिटर्स डाल दिए थे ताकी वो परेशान हो जाए.