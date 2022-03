एक चोटी के लिए महिला ने खर्च किए 20 हज़ार रुपए, अपने ही बालों को देखकर रो पड़ी औरत!

खास मौके की खास तैयारी करना किसे पसंद नहीं होता. आम तौर पर खुद अपने हाथों से कर लिया जाने वाला काम भी लोग किसी अच्छे एक्सपर्ट से करवाना चाहते हैं. ताकी तैयारी में कहीं कोई चूक न रह जाए. सबकुछ एकदम पर्फेक्ट हो. Neat and clean दिखे. मगर कई बार अपनी प्लानिंग के मुताबिक सब हो कहां पाता है?

एक टिकटॉक यूज़र ऐसी ही है जिसे अपने पर्फेक्ट लुक के लिए ज्यादा पैसा खर्च करने के बाद भी ऐसा रिजल्ट मिला जिसे देखकर वो रोने लगी. बेदाग खूबसूरती में लगा था बड़ा सा दाग. जिसे छुपाने की कोशिश नाकाम रही. टिकटॉक यूज़र ने अपने हेयर स्टाइल के नाम पर 20हज़ार रुपए खर्च किए थे. बालों के ब्लंडर का दुख उसने टिकटॉक पर शेयर किया (she shared the grief of hair blunder on Tiktok.). जहां उसके फॉलोअर्स अपनी-अपनी सहानुभूति प्रकट कर रहे हैं.

सौ.सोशल मीडिया: हेयर स्टाइलिश को 20 हज़ार रु. देने के बाद बाल देख रो पड़ी महिला

बालों के साथ किया ‘ब्लंडर’

बालों के साथ ब्लंडर का शिकार महिला ने अपने साथ हुए शॉकिंग दुर्घटना का ज़िक्र अपने टिकटॉक पेज पर किया है. जहां तस्वीर के जरिए वो अपने साथ हुए ब्लंडर की कहानी बयां कर रही हैं. उसने अपने हेयर स्टाइल के लिए एक हेयर ड्रेसर को 20हज़ार रुपए अदा किए थे (20K rupees were paid to the hair dresser for the hairstyle). इतना ही नहीं बड़ी खुश होकर उसने उस ब्यूटिशियन को कुछ टिप भी पे की. लेकिन घर आने के बाद उसने जब खुद को आइने में निहारा तो शॉक से रो पड़ी (When she looked at herself in the mirror, she cried). उसकी हेयर स्टाइल बद् से बद्तर हो गई थी (Her hairstyle had gone from bad to worse). हेयर एक्सटेंशन के नाम पर उसके साथ भद्दा मज़ाक हुआ था.

विजिबल हेयर एक्टेंशन देख रो पड़ी महिला

महिला का दावा है कि उसने सैलून छोड़ने से अपने हेयर स्टाइल की क़ीमत और स्टाइलिस्ट की टिप मिलाकर कुल 223 पाउंड यानि 22,526 रुपए खर्च किए थे. और अपने बालों में एक एक्सटेंशन के साथ एक सिंपल और सुंदर पोनीटेल बनाने को कहा था. लेकिन जब वो घर आई तो शीशे में खुद को देख रो पड़ी. उसकी पोनीटेल और बालों के बीच लगा एक्सटेंशन पूरी तरह विज़िबल था (Extension between ponytail and the hair was completely visible and looked unsightly). कहां से और कैसे बालों को जोड़ा गया था ये साफ दिखाई दे रहा था. टिकटॉक @journeymontana2 नाम से यूज़र महिला ने अपनी शॉकिंग घटना साझा की तो फॉलोअर्स भी हेयर ड्रेसर पर भड़क उठे. उसकी अदा की गई रकम भी उन्हें ज्यादा लगी. फाइनली उसे अपनी मां का सहारा लेकर बालों को ठीक करना पड़ा.