पानी की बौछार मिलते ही लोट-लोट के नहाने लगा हाथी का बच्चा, जल तरंग की मस्ती करता दिखा Baby Elephant

गर्मी ने दस्तक देने के साथ ऐसी तपिश बढ़ाई की मानो जला के ही मानेगी. ठंड को गए ज्यादा वक्त नहीं हुआ और गर्मी ने जल्द ही पैर पसार कर मौसम पर पूरी तरह कब्ज़ा ज़मा लिया. इंसान तो इंसान जानवरों के लिए भी गर्मी बर्दाश्त के बाहर हो रही है.

गर्मी से परेशान जानवरों के लिए हर साल खासे इंतज़ाम किए जाते हैं. कई जानवरों के लिए तो भीषण गर्मी में कूलर तक का इंतज़ाम करना पड़ता है. मगर इस साल मार्च में ही मई-जून वाली गर्मी ने धावा बोला जानवर भी ठंड की तलाश करने लगे. ट्विटर पर शेयर एक वीडियो में हाथी का बच्चा पानी का ऐसे जमकर लुत्फ उठाता दिखा जैसे सीधे रेगिस्तान से पानी में पहुंच गया हो. वीडियो तो उड़ीसा के IFS सुशांत नंदा ने अपने ट्विटर पर शेयर किया जहां एक दिन में 25 हज़ार से ज्यादा बार उसे देखा गया. व्यूवर्स को ये वीडियो बहुत क्यूट लग रहा है.

अंग-अंग को पानी से धो डाला

वीडियो देखकर ऐसा लगता है मानों ये किसी बाड़े का है जहां हाथी अपने बच्चे के साथ रहती है. वहीं पर इन्हें गर्मी से राहत पहुंचाने के लिए पानी की बौछार शुरु कर दी गई. बस फिर क्या था हथिनी तो आराम से खड़ी रही लेकिन बेबी Elephant पानी की मस्ती से सराबोर होने लगा. कभी आगे के पैर, तो कभी पीछे के पैर, पेट-पीठ-पूंछ सबको ऐसे नहरा रहा था मानों तुरंत ही रेगिस्तान से छूटकर आया हो. और तो और सबसे मज़ेदार रहा उसके तशरीफ के टोकरे की स्नान क्रिडा जिसे देखते ही बच्चे की मस्ती का एहसास हो ही जाएगा. कुल मिलाकर वो किसी भी हाल में पानी की बौछार से खुद को दूर करने के मूड में बिल्कुल नहीं था.

“यह बच्चा गर्मी को मात देना जानता है”

IFS सुशांत नंदा ने ‘This baby knows how to beat the heat’ कैप्शन के साथ जैसे ही पानी के साथ हाथी की मस्ती का वीडियो ट्विटर पर शेयर किया पसंद करने वालों की लाइन लग गई. 25 हज़ार व्यूज़ और 2 हज़ार से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं बेबी एलिफेंट के इस क्यूट Bathing वीडियो को. ज्यादातर लोगों ने वीडियो को क्यूट, एडोरेबल और फनी की कैटेगरी में रखा है. बढ़ती गर्मी में पानी के साथ मस्ती का ये वीडियो हर किसी को आनंद दे रहा है.