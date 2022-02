फ्लाइट में भूत ने एयरहोस्टेस से बनवाई अजीबोगरीब चाय, ओढ़ने के लिए मांगा कंबल भी !

भूतों से आमना-सामना होने की कहानी यूं तो सबने सुनी होगी. उनमें से कुछ ही होंगे जो इन बातों पर यकीन करते होंगे. बचपन से ही भूतों के अस्तित्व के बारे में सुनते आए हैं. मगर इस पर पूर्ण सहमति आजतक नहीं बनी. 21वीं सदी में इस पर और भी बेमानी हो जाती हा. मगर अब भी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि रूह होती है. उनकी अपनी एक अलग दुनिया होती है जहां डिसटर्बेंस होने पर वो इंसानों की दुनिया में आ जाते हैं.

किस्से-कहानियों के हिसाब से देखें तो भूतों का इतिहास सदियों पुराना है फिर भी उनका अस्तित्व वालों से घिरा रहता है. मगर एक फ्लाइट में उड़ान के दौरान एक केबिन क्रू ने अपना जो अनुभव सोशल मीडिया में शेयर किया उसने हैरान कर दिया. फ्लाइट के कार्गों में एक महिला का शव रखा था, केबिन क्रू का दावा है कि उसने उससे बात की और अपने पति के लिए चाय का ऑर्डर दिया.

मर चुकी पत्नी ने पति के लिए बनवाई चाय!

स्टाफ ने अपने सोशल अकाउंट टिकटॉक पर ये खुलासा किया की फ्लाइट के दौरान उसका सामना एक भूत से हुआ जो बहुत प्यारी थी. फ्लाइट स्टाफ ने अनुभव बताते हुए कहा कि फ्लाइट में एक महिला भूत ने दूध और शुगर मिलाकर ग्रीन टी बनाने को कहा (Ghost asked to make a green tea with milk and sugar). ग्रीन टी का ये कॉम्बिनेशन थोड़ा अजीब था, लेकिन महिला ने खास इसे बनाने का कहा तो केबिन क्रू मना नहीं कर पाई. महिला का पति सो रहा था लिहाज़ा उसके उठने के बाद उसने उन्हें ग्रीन टी थमा दी. उस महिला ने खुद के लिए कंबल भी मांगा था.

चाय देखकर शाक्ड रह गया पति भी

सांद्रा कोन (Sandra Kwon) ने ये कहते हए उस शख्स को चाय पकड़ाई कि आपकी पत्नी ने आपको नींद से जगाने के लिए मना किया था. ये सुनते ही शख्स के पैरों तले ज़मीन खिसक गई. उसने बताया कि उसकी पत्नी एक हफ्ते पहले मर चुकी है और फिलहाल फ्लाइट के कार्गो में है ( Body was carried in the cargo section). सैंड्रा के होश उड़ गए फिर उसने बताया कि आपकी पत्नी तो ठीक पीछे वाली सीट पर बैठी थीं, उन्होंने ही मुझे ये सब बताया. शख्स ने फिर इनकार किया लेकिन जैसे ही उसने वो अजीब सी चाय देखी तो वो भी सन्न रह गया. दूध और शुगर के साथ वाली अजीब सी ग्रीन टी उसकी फेवरेट थी. जो उसकी पत्नी अक्सर उसके लिए बनाया करती थी. Sandra Kwon, की ये आपबीती जिसने भी सुनी वो सोच में पड़ गया. ताज्जुब की बात ये रही कि डरने की बजाय लोग उस महिला का अपने पति के प्रति प्यार और केयर देखकर भावुक हो गए.