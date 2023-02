इस शहर में रोज़ आते-जाते टकराते हैं 'एलियंस'! 6000 लोगों ने किया दावा, आखिर क्या है इसकी सच्चाई?

6000 People From Same Town Claims Encounter With Aliens: इंसानों ने गुफाओं की ज़िंदगी से लेकर चांद तक का सफर तय किया है. अब उसकी इच्छा उन दूसरे ग्रहों के प्राणियों से मिलने की है, जो शायद मौजूद हैं लेकिन उनके बारे में हमें कुछ खास पता नहीं है. हालांकि एक शहर ऐसा भी है, जहां कोई इक्का-दुक्का नहीं बल्कि 6000 लोगों का दावा है कि वे एलियंस से मिलते रहते हैं.

आपने एलियंस को लेकर तरह-तरह के दावे सुने होंगे. कई रिपोर्ट्स में तो यहां तक कहा गया कि अमेरिका के रक्षा विभाग के पास इसके सबूत भी हैं और पेंटागन की ओर से इस पर दस्तावेज़ भी पेश किए जा चुके हैं. उड़न तश्तरी और दूसरे ग्रह के लोगों को लेकर तमाम तरह की बातों के बीच ब्रिटेन का एक शहर भी चर्चा में है, जहां हज़ारों लोग उड़न तश्तरी और एलियंस देखने का दावा कर रहे हैं.

रास्ते में घूमते-टहलते मिल जाते हैं एलियंस

डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक ये जगह स्कॉटलैंड के स्टर्लिंग में है. यहां बोनीब्रिज के ऊपर आकाश में लोगों ने रहस्यमय एयरक्राफ्ट देखने का दावा किया है. यहां रहने वाले लोगों का दावा है कि उन्होंने यूएफओ को काफी करीब से देखा है और ये सिलसिला करीब 20 साल से चल रहा है. लोग यहां आसमान में क्रॉप सर्कल्स और अजीबोगरीब चीज़ें देखने का दावा करते हैं. इतना ही नहीं, अफवाहें ये भी हैं कि एलियंस यहां से लोगों को भी अगवा कर ले जाते हैं. इस मामले में स्थानीय काउंसलर बिली बुचानन ने सरकारी जांच की मांग की है.

तो भारत के इस गांव में है स्वर्ग जाने का रास्ता? (Mana village) आगे देखें…

दावों के पीछे कितना सच?

इस जगह पर ये घटना साल 1992 से ही हो रही हैं. बिली बुचानन के मुताबिक यहां कई बार यूएफओ विशेषज्ञ जांच के लिए आ चुके हैं लेकिन कोई भी आसमान में सैकड़ों बार देखी जा चुकीं तिकोनी चीज़ों के बारे में नहीं बता पाया. इन दावों की सच्चाई के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता. कई कंपनियों का कहना है कि लोग एलियंस की किडनैपिंग का बहाना लेकर हफ्तों और कई बार सालों तक गायब रहते थे. कुछ लोगों ने दावा किया कि उन पर हरे रंग के प्राणियों ने एक्सपेरिमेंट भी किे.