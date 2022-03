चांद पर भी मिलेगा हाई स्पीड इंटरनेट ! 2024 तक WiFi पहुंचाने की तैयारी ...

Internet Connection on Moon : अमेरिकन स्टार्टअप की ओर से दावा किया गया है कि अगले 2 साल के अंदर वे चांद (Moon will get WiFi Connection) तक इंटरनेट कनेक्शन पहुंचा देंगे, वो भी हाईस्पीड में.