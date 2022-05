Video : लड़की ने कूद-कूदकर उछाले रंग, कैनवस पर बन गई घोड़े की शानदार पेंटिंग

Unique Painting Skills : जो लोग पेंटिंग का शौक रखते हैं, उन्हें पता है कि रंगों का सही और सलीके से इस्तेमाल किस तरह एक बेहतरीन तस्वीर सामने रख देता है. हालांकि आपने कोई ऐसा कलाकार नहीं देखा होगा, जिसके हाथों से छलके रंग के छींटे भी खूबसूरत मास्टरपीस कर दें. सोशल मीडिया (Viral On Social Media) पर इस वक्त ऐसी ही महिला पेंटर का वीडियो वायरल (Artist Painted Horse in a Unique Way) हो रहा है, जिसे लोग खूब पसंद कर रहे हैं.

हर कलाकार का अपनी कला को लेकर एक अलग एप्रोच होता है. वो उसे अपने ढंग से संवारना चाहता है. कोई एक पेंटिंग को बनाने में कई दिन ले लेता है तो कोई खेल-खेल में खूबसूरत पेंटिंग तैयार कर देता है. वायरल हो रही महिला कलाकार भी पेंट को उछालकर कैनवस पर इतना सुंदर चित्र बना देती है कि देखने वालों को भरोसा ही नहीं होता.

अजीबोगरीब स्टाइल में बनाई पेंटिंग

वायरल हो रहे वीडियो में एक महिला पेंटर कटोरे में रंग लेकर आती है और कैनवस पर इसे फेंक देती है. फिर वो ब्रश से पूरा कैनवस काला कर देती है. फिर इस पर वो सफेद रंग को लाकर भी इसी तरह फेंकती है. इसके बाद होती है पेंटिंग की शुरुआत और कुछ ही सेकेंड्स में कैनवस बोर्ड पर एक ग्रे कलर के घोड़े की सुंदर पेंटिंग बन जाती है. आखिर भी वो जिस तरह पेंटिंग खत्म करती है, वो भी अपने आपमें अनोखा स्टाइल है.

लाखों लोगों ने देखा वीडियो

ये वीडियो महज 31 सेकेंड का है, जिसे देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे. इसे माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर पर Tansu YEĞEN नाम की आईडी से शेयर किया गया है और कैप्शन लिखा गया है- पेंट के छींटे इस चित्रकार के हाथों एक अद्भुत कला बन जाते हैं. वीडियो को अब तक 2 लाख 55 हज़ार से भी ज्यादा लोग देख चुके हैं और कमेंट्स के ज़रिये लोगों ने कलाकार की जमकर तारीफ भी की है.