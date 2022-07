Video : महिला ने पैरों से साधा सटीक निशाना, नहीं देखी होगी ऐसी अद्भुत तीरंदाज़ी !

Female Archer Aiming With Her Feet : कहते हैं लगातार अभ्यास करते रहने से असंभव से असंभव काम भी संभव हो जाता है. योग भी हमारी ज़िंदगी में ऐसा ही अभ्यास है, जिसके ज़रिये शरीर को न सिर्फ स्वस्थ रखा जा सकता है बल्कि इसे अपने मुताबिक चलाया भी जा सकता है. इस वक्त एक महिला तीरंदाज़ का ऐसा ही वीडियो वायरल (Viral Video On Social Media) हो रहा है, जिसमें वो अपने शरीर और दिमाग का ऐसा संतुलन (Amazing Video Of Female Archer) बनाए हुए है कि हाथों के बजाय पैरों से ही सटीक निशाना लगा देती है.

हरियाणा योग परिषद के चेयरमैन डॉक्टर जयदीप आर्य (Jaideep Arya Chairman Haryana Yoga Commission) ने ये वीडियो शेयर किया जिसमें एक महिला तीरंदाज (Lady Archer) योग की मुद्रा कठिन मुद्रा में निशाना लगाते दिख रही है. ये वीडियो देखकर लोग महिला तीरंदाज़ की प्रतिभा और मुद्राओं के अभ्यास पर चकित हैं.

पैरों से लगा दिया बिल्कुल सटीक निशाना

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला तीरंदाज के दोनों हाथ नीचे हैं और वो एक बेस पर इन्हें रखकर बैलेंस बना रही है. देखते ही देखते वो शीर्षासन की मुद्रा में शानदार संतुलन बनाते हुए दोनों पैरों को ऊपर ले जाती है. यहां महिला के एक पैर में धनुष है जिस पर तीर लगा हुआ है. तीर में आगे की तरफ आग जल रही है और वो दूसरे पैर से धनुष की डोरी को खींचती है. दिलचस्प बात ये है कि लक्ष्य को टारगेट करते हुए वह धनुष से बाण जैसे ही छोड़ती है, तीर सीधा जाकर निशाने पर लगता है.

लोगों ने खूब पसंद किया वीडियो

वीडियो को शेयर करते हुए डॉक्टर जयदीप आर्य ने लिखा है- कुशलता. इसके साथ ही उन्होंने योग को कुशलता का साधन बताया है. वीडियो की लोकेशन या महिला तीरंदाज़ के बारे में तो कोई जानकारी नहीं है लेकिन 10 जुलाई को शेयर किए गए इस वडियो को अब तक 3 लाख से भी ज्यादा लोग देख चुके हैं, जबकि 19 हज़ार से भी ज्यादा लोगों ने इसे पसंद किया है. इस पर कमेंट करते हुए लोगों ने महिला के कौशल की तारीफ की है. बहुत से लोगों ने महिला की तुलना महान धनुर्धर माने जाने वाले अर्जुन से भी कर दी है.