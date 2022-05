Video : पानी के अंदर मछली का रंग था काला, बाहर आते ही हो गई शीशे की तरह पारदर्शी !

Fish Becomes Transparent Coming Out Of Water : अजीबोगरीब जीव की खासियत ये है कि जब तक वो पानी के अंदर है, तब तक उसका रंग काला रहता है लेकिन पानी से बाहर आते ही ये शीशे की तरह पारदर्शी (Black Fish Becomes Transparent) हो जाता है.











Follow us on