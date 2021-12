Viral Video : भविष्य की कार पार्किंग का अनोखा नज़ारा, नहीं देखा तो पछताएंगे !

New Technology : तकनीकी के मामले में हर रोज़ नए-नए आविष्कार (New Utility Invention) होते रहते हैं. हमें भविष्य की तस्वीरें भी दिखाई जाती हैं. एक ऐसी ही तस्वीर इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल (Viral on Social Media) हो रही है - भविष्य के कार पार्किंग की तस्वीर. आप भी इस वीडियो को देखकर हैरान रह जाएंगे.