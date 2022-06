Video : साड़ी पहनकर लड़की ने की खुली सड़क पर स्केटिंग, वीडियो ने मचाया इंटरनेट पर तहलका !

Woman Skating in Saree : स्केटबोर्डिंग जैसे खतरनाक खेल को ट्राइ करने के लिए भी आपको सेफ्टी गियर्स की ज़रूरत होती है क्योंकि ये जितना मज़ेदार है, उतना ही रिस्की भी है. ज़रा भी बैलेंस बिगड़ा तो लेने के देने पड़ सकते हैं. ऐसे में संतुलन बनाए रखने के लिए अच्छी प्रैक्टिस बेहद ज़रूरी है. इस वक्त सोशल मीडिया पर एक ऐसी लड़की का वीडियो वायरल (Viral Video of Girl Skating in Saree) हो रहा है, जो स्केटबोर्ड पर हेलमेट और सेफ्टीगियर्स के बजाय साड़ी (Skating in Saree) पहनकर सवारी कर रही है.

वीडियो में लड़की का कॉन्फिडेंस देखने लायक है. वो साड़ी पहनकर स्केटबोर्ड पर बड़े मज़े से सड़क पर निकल पड़ी है. उसने हाथों से नमस्ते की मुद्रा बना रखी है और गजब की स्केटिंग करती हुई नज़र आ रही है. इंटरनेट पर लोगों को ये वीडियो (Viral Video On Social Media) जितना अच्छा लग रहा है, लड़की के स्टंट को देखकर उतनी ही हैरानी भी हो रही है.

साड़ी में स्केलटिंग का अद्भुत टैलेंट

वायरल हो रहे वीडियो में लड़की ने केरल की पारंपरिक सफेद और सुनहरे रंग के बॉर्डर वाली साड़ी पहन रखी है और बालों में गजरा भी लगाया हुआ है. वे पैरों में जूते पहनकर स्केटबोर्ड पर आराम से राइड ले रही हैं. वे इस दौरान काफी खूबसूरत और खुश दिखाई दे रही हैं. केरल के हरे-भरे खूबसूरत रास्ते पर स्केटिंग करती हुई इस लड़की की पहचान ट्रैवेल इनफ्लूएंसर लैरिसा के तौर पर हुई है. लैरिसा मुंबई की रहने वाली हैं और उन्हें घूमना बेहद पसंद हैं.

10 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा वीडियो

लैरिसा ने इस वीडियो के साथ कैप्शन लिखा है- केरल की सड़कों पर जब मैं ऐसा कर रही थी, तो कई लोग मुझे देखकर दंग रह गए. कुछ ने सेल्फी ली और ये काफी मज़ेदार था. लैरिसा ने माना है कि साड़ी में स्केटबोर्ड करना आसान नहीं होता है. वीडियो को 1 मिलियन यानि 10 लाख से भी ज्यादा लोग देख चुके हैं और 1 लाख 75 हज़ार से भी ज्यादा लोगों ने इसे लाइक किया है. हज़ारों लोगों ने पोस्ट पर कमेंट करते हुए लैरिसा के टैलेंट की तारीफ की है.