9 देशों से होकर बहती है 6,400 किलोमीटर लंबी नदी, लेकिन नहीं बना हुआ है कोई पुल !

Why Amazon River Has No Bridge : दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी मानी जाने वाली अमेज़न नदी ( Amazon River Facts) की लंबाई 6 हज़ार किलोमीटर से भी ज्यादा है. ये दक्षिण अमेरिका के कई देशों से गुजरती है, लेकिन आश्चर्य की बात ये है कि इस पर कोई पुल नहीं

दुनिया में सबसे बड़ी (World’s Longest River) नदी नील नदी है, लेकिन ताज़े पानी की बात करें तो अमेज़न नदी ( Amazon River Facts) दुनिया का नाम लिया जाता है. दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी अमेज़न नदी कुल 9 देशों से होकर गुजरती है और इसकी कुल लंबाई 6 हज़ार किलोमीटर से भी ज्यादा है. फिर भी नदी को लेकर एक अजीबोगरीब बात ये है कि इस पर कोई भी पुल (Why Amazon River Has No Bridge) नहीं बनाया गया है.

अमेज़न नदी अपने ताज़े पानी और वॉल्यूम की वजह से जानी जाती है. नदी न जाने कितने जलीय जीवों का घर है और इसमें डॉल्फिन्स की भी अच्छी संख्या पाई जाती है. दक्षिणी अमेरिका के 40 फीसदी हिस्से को इस नदी ने घेर रखा है. नदी ब्राज़ील, बोलिविया, पेरू, इक्वेडोर, कोलंबिया, वेनेज़ुएला, गयाना, फ्रेंच गयाना और सूरीनाम जैसे देशों से गुजरती है, फिर भी इस पर कभी पुल की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ी ?

इतनी बड़ी नदी पर क्यों नहीं बना पुल ?

आपने देखा होगा कि छोटी-छोटी नदियों पर भी कई-कई पुल बने होते हैं, लेकिन 6 हज़ार 400 किलोमीटर लंबी नदी पर कोई पुल न बने होने की वजह क्या है? नदी इतना लंबा रास्ता कवर करती है, फिर इसके एक छोर से दूसरे छोर पर जाने का पुल न बनने के पीछे दिलचस्प वजह है. Swiss Federal Institute of Technology के स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के चेयरपर्सन Walter Kaufmann ने Live Science को दिए इंटरव्यू में बताया कि नदी पर कोई पुल नहीं होने की वजह, पुल की ज़रूरत नहीं होना है. नदी ऐसे इलाकों से होकर गुजरती है, जहां पुल की ज़रूरत ही नहीं.

नदी पर कोई पुल नहीं होने की वजह, पुल की ज़रूरत नहीं होना है. (Credit- Pixabay/सांकेतिक तस्वीर)

जहां से नदी गुजरती है, पुल की ज़रूरत नहीं

इसके पीछे का तर्क देते हुए उन्होंने बताया कि नदी ज्यादातर ऐसी जगहों से गुजरती है, जहां ज्यादा जनसंख्या नहीं है. जो जनसंख्या वाले शहर इसके बेसिन पर बसे हुए हैं, वे इतने विकसित हैं कि एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाने का फेरी अरेंजमेंट अच्छा है और लोगों को पुल की ज़रूरत महसूस नहीं होती. वॉल्ट कॉफमैन के मुताबिक नदी के किनारे की नरम मिट्टी की वजह से इस पर पुल बनाने के लिए अच्छा खासा खर्चा आएगा, ऐसे में ज्यादा ज़रूरत नहीं होने की वजह से पुल बनाया ही नहीं गया.