मेंढक के बच्चे करेंगे कैंसर का इलाज, अमेरिकी वैज्ञानिकों ने चमड़े से बनाए अनोखे रोबोट

अमेरिकी वैज्ञानिकों ने ऐसे रोबोट्स बनाए हैं जो मेंढक के सेल्स (Robots Made From Frog Cells) से तैयार किये ये हैं. इन अनोखे रोबोट्स का नाम पैक मैन (Pac Man) रखा गया है. एक्सपर्ट्स का दावा है कि ये रोबोट्स कैंसर (Robots That Can Cure Cancer) के इलाज से लेकर पर्यावरण से गंदगी का सफाया तक करने में सक्षम होंगे.