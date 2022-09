Video: शादी में बारातियों को आधार कार्ड दिखाने के बाद ही मिला खाना, भूखे ही लौटे कई मेहमान!

Guests Asked to Show Adhaar Card in Wedding: हमारे देश में अगर कोई समारोह सबसे ज्यादा ज़ोर-शोर से आयोजित किया जाता है, तो वो शादी है. इस दौरान चहल-पहल और हंसते-मुस्कुराते चेहरों के बीच लज़ीज़ खाना भी लोगों को खुश कर देता है. हालांकि सोचिए, अगर आप किसी शादी में पहुंचें और खाने से पहले आपको परिचय पत्र दिखाने के लिए कहा जाए, तो कितना अजीब लगेगा ! एक शादी में मेहमानों (No Food In Wedding Without Adhaar Card) के साथ ऐसा ही हुआ.

आजकल शादी के कार्ड (Adhaar Card in Wedding) से लेकर दूल्हा-दुल्हन की एंट्री तक के तरह-तरह के एक्सपेरिमेंट लोग कर रहे हैं. इस वक्त एक ऐसा ही अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट चर्चा में है. देश में ज्यादातर जगहों पर परिचय पत्र के तौर पर आधार कार्ड देना ज़रूरी होता है, लेकिन इस वक्त यूपी के अमरोहा जिले की एक शादी चर्चा में है. यहां आने वाले मेहमानों को आधार कार्ड (Wedding Guests Asked for Adhaar Card) दिखाने के बाद ही खाना दिया गया.

बारातियों से आधार कार्ड देखकर दिया गया खाना

अमरोहा के हसनपुर इलाके में हो रही एक शादी अपने अजीबोगरीब नियम (Baraatis Had to Show Adhaar Card for Food) की वजह से सुर्खियां बटोर रही है. यहां दुल्हन को विदा कराने आए बारातियों को खाना खाने के लिए अपने परिचय पत्र के तौर पर आधार कार्ड दिखाना पड़ा. बाकायदा दुल्हन के परिवार की ओर से आधार कार्ड देखकर ही उन्हें हॉल के अंदर एंट्री दी गई. लोगों को साफ-साफ बताया गया कि खाना सिर्फ उन्हें ही मिलना है, जिनके पास आधार कार्ड है. ऐसा क्यों हुआ, वो हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप इसका वीडियो देखिए.

क्यों मांगा गया शादी में परिचय पत्र?

मिली जानकारी के मुताबिक उसी दिन गांव में एक दूसरी शादी भी थी. ऐसे में दूसरी बारात के भी कुछ लोग दुल्हन के घर पहुंचने लगे. जैसे ही घरातियों को इस बारे में पता चला, उन्होंने आधार कार्ड वाला नियम लगा दिया. अब शादी में हर कोई तो परिचय पत्र लेकर आया नहीं था. ऐसे में कुछ लोग तो बिना खाना खाए ही वहां वापस लौट आए. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.