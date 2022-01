Viral : आखिर 'अंडे' की तस्वीर में क्या है खास ? Instagram पर बना दिया लाइक्स का रिकॉर्ड

इंटरनेट की दुनिया इतनी अजीबोगरीब है कि यहां कब लोगों को क्या पसंद आए, कुछ कहा नहीं जा सकता. आप ही सोचिए इंस्टाग्राम (Most Liked Picture on Instagram) पर ज्यादा लाइक्स बटोरने के लिए लोग क्या-क्या नहीं करते हैं, लेकिन जिस तस्वीर के नाम सबसे ज्यादा पसंद किए जाने का रिकॉर्ड दर्ज हुआ है, उसमें किसी का चेहरा नहीं बल्कि एक अंडा (An Egg becomes the most liked picture) है.

हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स (Guinness World Records) ने बाकायदा ट्वीट करके इस बात को बताया है कि इंस्टाग्राम (Instagram Reels) पर अभी तक सबसे ज्यादा लाइक पाने वाली तस्वीरों में सबसे आगे एक साधारण से अंडे की तस्वीर है. और भी ज्यादा हैरान करने वाली बात ये है कि इस तस्वीर ने दुनिया की सबसे ग्लैमरस मॉडल्स में शुमार काइली जेनर (Kylie Jenner Picture) की तस्वीर को पीछे छोड़ दिया है.

‘अंडे’ ने समझा लाइक्स बटोरने का फंडा

गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के ट्वीट करके ये बात बताई है कि इंस्टाग्राम पर साल 2019 में पोस्ट की गई एक अंडे की तस्वीर अलग ही रिकॉर्ड बना चुकी है. ये दुनिया भर में अभी तक सबसे ज्यादा लाइक पाने वाली तस्वीर बन गई है. इस तस्वीर ने काइली जेनर की पोस्ट की गई उस पिक्चर को पीछे छोड़ा है, जिसे उस समय सबसे ज्यादा लाइक मिले थे. गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के ट्वीट में बताया गया है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे अंडे 3 साल पहले इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया गया था और इसे अब तक 55.5 मिलियन लाइक्स मिल चुके हैं. World_record_egg नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से साल 2019 में इसे शेयर किया गया था. दिलचस्प बात ये है कि इस अकाउंट से इसके बाद कोई भी तस्वीर शेयर नहीं की गई.

क्यों हिट हो गया अंडा ?

गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के ट्वीट के साथ ही एक ब्लॉग का भी लिंक मौजूद है. इसमें अंडे की कहानी बताई गई है. दरअसल जब अंडे की तस्वीर पोस्ट हुई, उससे पहले काइली जेनर की पोस्ट को सबसे ज्यादा लाइक मिल चुका था. काइली जेनर की पोस्ट को पीछे छोड़ने के लिए इस अंडे की तस्वीर को पोस्ट किया गया था और लोगों से अपील की गई थी कि वे इसे सबसे ज्यादा लाइक्स देकर नंबर वन बना दें. जिसके बाद से लगातार सोशल मीडिया यूजर्स इस अभियान में जुड़ते गए और अब जाकर अंडे की तस्वीर इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा लाइक पाने वाली तस्वीर बन चुकी है. दुनिया भर के 55.5 मिलियन लोग इसे पसंद कर चुके हैं.