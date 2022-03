ऑफिस के अंदर छिपकर खाना बनाते पकड़ा गया एक कर्मचारी, वजह सुन आ जाएंगे आंसू

एक लड़का अपने दफ्तर के अंदर कूकर में चावल पकाता पकड़ा गया था. ये बात अधिकारियों तक भी पहुंची. फिर हल्ला मच गया. दफ्तर के मालिक अज़री वॉल्टर को ये बात कुछ अजीब लगी. उनके मन में ये सवाल उठा कि आखिर उस लड़के ने ऐसा किया क्यों. आखिर उसे ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि ऑफिस में आकर खुद के लिए खाने का इंतज़ाम करना पड़ा.

मलेशिया (maleshiya) के हाबिल (Habil) जब चावल बनाके पकड़े गए तब लगा कि अब उनकी पेशी होगी अधिकारियों के सामने. फजीहत भी हो सकती है. मगर इन सबसे उलट मालिक ने सवाल पूछ डाला. वो जानना चाहते थे कि उनके द्वारा दी जाने वाली सैलरी क्या इतनी नहीं कि उनके कर्मचारी दो वक्त का खाना खा सकें. जिसका जबाव सुन आंखों में आंसू आ गए.

सौ.सोशल मीडिया: ऑफिस में खाना बनाते पकड़ा गया कर्मचारी, दिल छू लेने वाली थी वजह

मां को भेज देता है पूरा वेतन

हाबिल ने बॉस को बताया कि वो अपनी सारी तनख्वाह सीधे मां को भेज देता (Sending all his salary directly to the mother) ताकि वो अपना और उसके दो भाई बहनों का पालन-पोषण कर सके (She can take care of herself and her two siblings). इसलिए उसके पास कुछ नहीं बचता. यही वजह है कि वो ऑफिस में अपने खाने का इंतज़ाम कर रहा था. दरअसल जब हाबिल 19 साल का था तो उसके पिता गुज़र गए तभी से पूरे परिवार और मां कि ज़िम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई. वो भी चाहता है कि जब तक वो है मां को अब कई तकलीफ न हो. भले उसे कितनी ही परेशानी क्यों न उठानी पड़े.

मां के प्रति प्रेम देख भावुक हो गया मन

बॉस अज़री नें हाबिल की कहानी फेसबुक पर पोस्ट की और कहा कि हाबिल की कहानी ने उन्हें बहुत महत्वपूर्ण सबक दिया है. उस रात उन्होंने सीखा कि किसी को भी अपने परिवार और मां के प्रति कभी कंजूसी नहीं दिखानी चाहिए (One should never show miserliness towards mother). जितना और जब तक हो सके अपने परिवार को सपोर्ट करें उनकी ज़िम्मेदारी संभालें. वहीं हाबिल ने कहां कि सब ठीक हैं. मुझे नहीं पता कि मेरी मां कब तक मेरे आसपास रहेंगी जबकि वो यहां है. मैं उन्हें खुश रखना चाहता हूं.