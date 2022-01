एक्सीडेंट में भूल गई अपने ही पति का चेहरा, सालों बाद उसी मर्द के प्यार में हुई पागल

एक खतरनाक हादसे ने उसकी दुनिया ही बदल दी. ऐसा हादसा जिसने पति, प्यार, परिवार सब भुला दिया. उसने अपने पति को पहचानने से इनकार कर दिया. एक हादसे ने उससे उसकी याददाश्त छीन ली. ऐसी कहानियां अक्सर फिल्मों या उपन्यास में देखने पढ़ने को मिलती है. मगर एक महिला ऐसी घटना का सच में सामना करने को मजबूर हो गई, जब वो एक खतरनाक सड़क दुर्घटना का शिकार हुई. हादसा इतना भयानक था की वो इलाज के बाद कोमा में चली गई.

एंजेला सार्टिन (Angela Sartin-Hartung) कोमा से निकल कर जब वो होश में आई तो वो वर्तमान का सबकुछ भूल चुकी थी. अपनी तीमारदारी में लगे पति को डॉक्टर समझ रही थी. जब वो बात करने की हालत में हुई तो पता चला की वो 15 साल पीछे चली गई हैं.

भूल गई सब कुछ, याद नहीं अब कुछ

एंजेला अक्टूबर 2013 में ओक्लाहोमा (Oklahoma, US) में सड़क हादसे का शिकार बनी थी. जिसके बाद महीने भर तक कोमा में रहीं. पति जेफ ने तो अब उम्मीद छोड़ दी थी. उन्हें होश आया तो उम्मीद फिर जगी लेकिन एंजेला उन्हें भूल चुकी थी (Woke up with her memory wiped). जेफ के साथ बिताया कोई भी पल उसे याद नहीं था. हादसे के वक्त एंजेला 51 साल की थी. मगर वो खुद 36 को साल का बताने लगी और अपने 8 साल के बच्चे और पहले पति को पूछने लगी. 8 साल का बेटा अब 23 साल का था और पहले पति की 1998 में मौत हो चुकी थी जिसके कुछ साल बाद एंजेला और जेफ ने शादी की थी. मगर जेफ उन्हें बिल्कुल याद नहीं थे. उन्हें जब पता चला की उनके पहले पति जॉन अब इस दुनिया में नहीं है तो उन्हें बहुत झटका लगा. डॉक्टरों के मुताबिक सिर पर गहरी चोट (Brain injury) के चलते उनकी याददाश्त चली गई (Lost her memory) जिसे वापस लाने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी. लिहाज़ा जेफ ने हिम्मत नहीं हारी, एंजेला को उन सभी यादों से मिलवाना शुरू किया जो उन्होंने साथ मिलकर बनाए थे.

फिर से हो गया प्यार, रिश्ता बना और मजबूत

एंजेला को कुछ याद नहीं था. लेकिन लंबे इंतजार के बाद जब उसे लगा कि वो जेफ पर भरोसा कर सकती है तो वो उसके साथ घर जाने को तैयार हो गई. वहां सब कुछ उसके लिए कुछ अजीब था. उसी घर में वो 2001 में शादी कर आई थी. घर आने पर जेफ ने अपने दो बच्चों को मिलवाया जिनकी परवरिश दोनों ने मिलकर की थी. धीरे-धीरे पुरानी यादों की दुनिया में उसे फिर से घुमा रहा था जेफ. एंजेला भी उस घर में अब सहज होने लगी थी. उसके बाद 2018 में एक बार फिर एंजेला को जेफ से मोहब्बत हो गई और उन्होंने न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क (Central Park, New York) में फिर से शादी की यादों को दोहराया. उसे एक ऐसे इंसान से दोबारा प्यार हो गया जिसने बुरे दौर में उसे संभाला और उबरने में मदद की. अब इनका रिश्ता पहले से भी कहीं ज्यादा मजबूत और प्यार भरा हो गया है.