कर्ज देने से बैंक ने किया था इनकार, गुस्साए शख्स ने लगा दी ब्रांच में आग !

ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं है कि हर काम आपके मन से ही हो. कई बार आप जो चाहते हैं, सब कुछ उससे उलट ही होता है. कुछ लोग इस बात को आसानी से पचा लेते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे हजम ही नहीं कर पाते. कर्नाटक (Karnataka News) के रहने वाले एक शख्स को भी बैंक लोन (Man Sets Fire on Bank Branch) नहीं मिलने की बात हजम नहीं हुई और उसने गुस्से में ब्रांच को ही आग लगा दी.

सुनने में ये बात बहुत अजीब लग रही होगी, लेकिन ऐसा किया है कर्नाटक के हैवेरी में रहने वाले एक चैरिटी वर्कर ने. वसीम हज़रतसाब मुल्ला ( Wasim Hazaratsab Mulla) नाम के 33 साल के शख्स ने कैनरा बैंक की एक ब्रांच ने जाकर 16 लाख के लोन की डिमांड की थी. जब बैंक ने इससे इनकार कर दिया तो गुस्साए शख्स ने इसकी ब्रांच (Man sets fire to bank when denied for loan) ही फूंक दी.

क्या है पूरा मामला ?

हवेरी में रहने वाले वसीम ने कैनेरा बैंक की शाखा में 16 लाख लोन के लिए एप्लिकेशन दी थी. बैंक की ओर से उसका आवेदन रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि पेपर वर्क में कुछ कमी थी. बैंक की क्रेडिट पॉलिसी का हवाला देकर जब वसीम को मना किया गया तो उसने इस बात को समझने के बजाय वो अपनी मोटरसाइकिल से वहां पहुंचा और बैंक की खुली हुई खिड़की देखकर अंदर ज्वलनशील पदार्थ डाला और आग लगा दी. ये घटना 9 जनवरी की बताई जा रही है. जिन लोगों ने इस घटना को देखा, उन्होंने तुरंत ही इसकी जानकारी दी और आरोपी को वहीं पकड़ लिया.

16 लाख रुपये के लिए फूंका बैंक

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक शख्स ने बैंक लोन नहीं मिलने से नाराज़ होकर शाखा में आग लगाई थी. इसके लिए उसने पेट्रोल का इस्तेमाल किया था. जानकारी के मुताबिक वसीम एक NGO चलाता है और मशीनें लेने के लिए उसे लोन चाहिए था. गनीमत ये रही कि इस आग पर फायरफाइटर्स ने वक्त रहते काबू पा लिया. बैंक में कैश और सोने का कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन कम्प्यूटर, पंखे, पासबुक प्रिंटर और कैश काउंटर मशीनों समेत कुल 12 लाख का नुकसान हुआ है. वसीम को पुलिस ने गिरफ्तार करके उस पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है.