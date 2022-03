Women's Day पर देखिए एक मां की ताकत, भारी बारिश में भी नहीं आने दी बच्चे पर आंच !

मां औरत का सबसे खूबसूरत रूप है. लिहाजा वीमेन्स डे दोनों को एक साथ समेट लेता है. एक औरत जहां हमेशा त्याग की मूर्ति कही जाती है. वहीं मां भी अपने बच्चों को लिए हर दुख सहकर भी उनपर आंच नहीं देती. कठिन परिस्थितियों में भी वो बच्चों के लिए जान कुर्बान करने से भी नहीं चूकती. खुद के आगे परिवार को रखती है. ये बातें सिर्फ मानव जाति पर ही लागू नहीं होती. दूसरे जीवों में भी मां ऐसी ही होती है.

ऐसा एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक बंदरिया अपने बच्चे के लिए आंधी तूफान और भारी बारिश का सामना करती नज़र आ रही है (Monkey is seen facing the heavy rain for its child). बिना टस से मस हुए वो अपने बच्चे के लिए कैसे डटी रही यही बयां कर रहा है ये वीडियो. ट्विटर (Twitter)पर इस वीडियो को शेयर किया है उड़ीसा (Odisha) के IFS सुशांत नंदा ने (Susanta Nanda). जिन्होंने इस वीडियो पर कैप्शन दिया #अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर विश्व की सभी माताओं को नमन (Salutations to all the mothers of the world on #Internationalwomensday)

धूप हो या बारिश, हर रोज है महिला दिवस

वाकई एक महिला के लिए धूप, बारिश, आंधी कुछ भी हो वो हमेशा ऑनड्यूटी ही रहती है. बिना किसी दबाव के अपने परिवार और बच्चों को ज़िम्मेदारी अपनी खुशी से उठाती और निभाती है. चाहे इस रास्ते में कितने ही रोड़े और मुश्किलें आ जाएं वो साथ और हाथ कभी नही छोड़ती. इंसान हो जानवर मां हमेशा मां ही होती है (Be it human, animal mother is always mother). ये साबित किया एक बंदर की मां ने. जो भारी बारिश के बीच अपने छोटे से बच्चे को कलेजे से चिपकाकर पेड़ की डाल पर लटकती रही जब तक की मौसम इस लायक नहीं हो गया कि वो बच्चे को लेकर वहां से कहीं और जा सके. और यकीन मानिए इस वीडियो को देख आप भी मान जाएंगे कि एक जानवर भी अपने बच्चें के लिए उतनी ही फिक्रमंद है जितने हम और आप (Animals are as much concerned about their children as we and you).

हर मां को समर्पित तस्वीर

वायरल वीडियो की सबसे अच्छी खासियत तो ये है कि बच्चे को कलेजे से कसकर पकड़े बदरिया और उसका बच्चा दोनों ही शायद डर से अपनी आंखे बंद किए हुए थे. जैसे न वो किसी को देखे न कोई और उन्हें इस हाल में देखे. बस मौसम थमे और वो अपने बच्चों को कहीं दूर सुरक्षित ले जाए. कुछ घंटों के भीतर ही इस वीडियो के 7,500 से ज्यादा बार देखा जा चुका है. हज़ार से ज्यादा लोगों ने इसे लाइक किया और भारी तादात में लोग इस पर कमेंट भी कर रहे हैं.