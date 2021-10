बीवी से परेशान पति ने पुलिस से कहा - 'मुझे जेल में डाल दो, घरेलू अत्याचार और नहीं झेल सकता'

जेल जाने की बात सुनकर ही अच्छे-अच्छे अपराधियों के छक्के छूट जाते हैं. वे हर कोशिश करते हैं कि उन्हें जेल की हवा नहीं खानी पड़े. ऐसे में अगर कोई खुद पुलिस से जाकर कहे कि मुझे जेल (Husband asks police to send him jail) में डाल दीजिए, तो बात हजम नहीं होती ! हालांकि आपको इस बारे में भी सोचना पड़ेगा कि आखिर उस शख्स (Husband wants to go jail) की मानसिक स्थिति क्या होगी, जो घरेलू अत्याचार से त्रस्त होकर जेल जाना चाहता है. मामला इटली (Italy) के गुइडोनिया मॉन्टेसेलियो (Guidonia Montecelio) का है, जहां पत्नी के अत्याचार से त्रस्त पति ने पुलिस से जेल जाने की गुजारिश कर दी.

AFP के मुताबिक 30 साल के अल्बानिया मूल के इस शख्स ने खुद पुलिस स्टेशन पहुंचकर एक पुलिस ऑफिसर से कहा कि वो अपनी पत्नी के साथ एक घर में और नहीं रह सकता. काराबिनेरी पुलिस (Carabinieri police) की ओर से जानकारी दी गई कि ये शख्स हाउस अरेस्ट में था और उसकी हालत ये हो चुकी है कि वो पत्नी के साथ रहने के बजाय जेल में रहने की डिमांड कर रहा है.

बीवी को झेल नहीं पा रहा है अपराधी !

जानकारी के मुताबिक ये शख्स ड्रग्स से जुड़े हुए अपराधों में लिप्त था. इसी के चलते उसे हाउस अरेस्ट के लिए कहा गया था. हालांकि अभी भी उसकी सज़ा के कुछ साल बचे हुए हैं, लेकिन अपराधी ने पत्नी के अत्याचारों के आगे पुलिस के अत्याचार को कम माना है और कहा है कि वो जेल में ही रहना चाहता है. उसने पुलिस से साफ तौर पर कहा है कि वो घरेलू माहौल को और ज्यादा नहीं झेल सकता और अपनी बाकी की सज़ा जेल में रहकर ही भुगतना चाहता है. ये मामला अपने आपमें अनोखा है.

सोशल मीडिया पर लोगों ने लिए मज़े

पुलिस ने इस शख्स के दर्द को तुरंत समझ लिया और उसे हाउस अरेस्ट से निकालकर न्यायिक अधिकारियों के सामने पेश किया. उसके गनीमत ये रही कि उसे जेल में डाले जाने का आदेश भी दे दिया गया. ये घटना जैसी ही सोशल मीडिया तक पहुंची, लोगों ने जमकर मज़े लेने शुरू कर दिए. एक यूज़र ने पुरानी कहावत याद दिलाते हुए लिखा – ‘झगड़ालू महिला के साथ रहने से अच्छा है रेगिस्तान में रह लिया जाए.’ वहीं कुछ यूज़र्स ने अपराधी को तलाक लेने की भी सलाह दे दी वहीं कुछ लोगों ने ये भी कहा कि वो घर के काम-काज पूरे नहीं पाता होगा, इसलिए छुट्टी ले ली.