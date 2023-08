How to keep spiders out of house: घरों में मकड़ियां और उनके जाले होना आम समस्या है. इस परेशानी से हम आए दिन दो-चार होते हैं. मकड़ियां जब बड़ी परेशानी का सबब बन जाती हैं, तब वह किसी को काट जाती हैं, क्योंकि ऐसा होने पर उस शख्स की बॉडी पर फुंसी और फोड़े हो जाते हैं, जिनमें काफी दर्द होता है. डॉक्टर से दवा लेने के बावजूद यह दिक्कत काफी दिन में ठीक होती है. कुछ ऐसी ही परेशानियों से ब्रिटेन में लोग जूझ रहे हैं, क्योंकि वहां जाइंट स्पाइडर्स [Giant spiders] ने लोगों की नाक में दम कर रखा है.

द मिरर की रिपोर्ट के अनुसार, ब्रिटेन में लाखों लोग से इन विशाल मकड़कियों से डरते हैं, क्योंकि वे उनको काट सकती हैं. मकड़ियां, मक्खियां, चींटियां और अन्य कीड़ों को इंसान भगाने में सक्षम हैं, लेकिन निश्चित रूप से इसका मतलब यह नहीं है कि लोग उनके लिए अपने दरवाजे खोल दें.

लोगों को मकड़कियों से हो रही दिक्कतों पर वहां के एक्सपर्ट्स ने टिप्स दिए हैं. उन्होंने बताया है कि घरों से मकड़ियों को कैसे दूर रखा जाए, जोकि इस प्रकार हैं—

