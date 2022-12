अपना 'खून' पसीना लगाकर पेंटिंग बनाता है आर्टिस्ट, कुछ को दिखती है ज़िंदगी तो कुछ को मौत!

Artist Uses His Own Blood as Paint: दुनिया में अलग-अलग तरह के लोग होते हैं और उनकी सोच भी अपने मुताबिक ही चलती है. कई बार हमें कुछ सबसे मशहूर और जानी-मानी हस्तियों के बारे में कुछ ऐसा सुनने को मिल जाता है, जो बिल्कुल अजीब होता है. कुछ ऐसा ही एक किस्सा फिलीपींस के एक आर्टिस्ट का है, जो रंगों की जगह अपने खून का इस्तेमाल करता है. ऐसे में कहा जा सकता है कि कलाकार की पेंटिंग वाकई उसके खून पसीने की होती है.

हर इंसान का अपना टैलेंट होता है, जो उसे दूसरों से अलग बना देता है. जो कलाकार भी होते हैं, वे अपने लिए एक अलग विधा चुन लेते हैं, जिससे उनकी पहचान होती है. एलितो अमंगपिंटोर किर्का (Elito ‘Amangpintor’ Circa) नाम के एक आर्टिस्ट ने दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी हैं. इनकी खासियत ये है कि पेंटिंग के लिए वो रंगों का नहीं बल्कि अपने खून का इस्तेमाल करते हैं.

अपने ‘खून’ से बनाता है पेंटिंग

एलितो अमंगपिंटोर किर्का (Elito ‘Amangpintor’ Circa) नाम के आर्टिस्ट फिलिपींस के एक गरीब परिवार से आते हैं. ऐसे में उन्हें पेंटिंग्स बनाने के लिए पर्याप्त सामान नहीं मिलता था. बचपन में वे प्लम, टमाटर और ऐसी तमाम चीज़ों के पल्प से कलाकृतियां बनाते थे. एक दिन गलती से उनका हाथ कटा और उन्होंने अपने खून से पेंटिंग बनाई. ये उनके पेंटिंग करियर का टर्निंग प्वाइंट था. उन्हें लगने लगा कि खून से बनी पेंटिग न सिर्फ ज्यादा टिकती हैं बल्कि ये मिटती भी नहीं हैं. वे सिर्फ अपने ही खून का इस्तेमाल पेंटिंग बनाने में करते हैं.

DNA से आती है पेंटिंग

एलितो का कहना है कि उनकी कला उनके लिए खास है, क्योंकि ये उनके खून और डीएनए से आती है. रॉयटर्स के मुताबिक एलितो के लिए ये एक तरह का दर्शन है और हमेशा याद दिलाता है कि वे कहां से आए हैं. वे मनीला जाकर एक निश्चित अवधि पर अपना खून निकलवाते हैं और फिर अपनी पेंटिंग के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं. उनके आलोचकों को जहां इसमें मौत और निराशा दिखती है वहीं प्रशंसकों को ज़िंदगी का उत्सव दिखता है.