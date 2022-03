आखिर मर्द कैसे पैदा करवा सकते हैं बीवी से ज्यादा बच्चे? डॉ शेख ने फेसबुक पर बताया प्रेग्नेंट करने का तरीका

मलेशिया (Malaysia) के एक एस्ट्रॉनॉट डॉ शेख मुस्ज़ाफर (Dr Sheikh Muszaphar Shukor) ने लोगों के साथ एक अजीबोगरीब ट्रिक शेयर की. उसने मर्दों को अपनी बीवी से ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करवाने (How To Convince Wife For More Child) का तरीका शेयर किया.