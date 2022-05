102 साल की उम्र में भी काम करते हैं बुजुर्ग शख्स, रिटायरमेंट लेने को नहीं है तैयार !

102 Years Old Man Still Working : किसी भी शख्स के रिटायर होने की उम्र 60-65 साल मानी जाती है. अगर कोई 70-80 साल तक काम करता है, तो ये उस शख्स की फिटनेस और जज्बे को दिखाता है. सोचिए अगर कोई 100 साल से ऊपर की उम्र में भी रोज़ाना नौकरी करने जाता हो और रिटायरमेंट (102 Years Old Man Refused Retirement) लेने के मूड में न हो, तो उसे आप क्या कहेंगे? आज हम आपको एक ऐसे ही शख्स की कहानी सुनाने जा रहे हैं.

ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले फिल होड्गसन (Phil Hodgson) की उम्र कुल 102 साल है. वे दूसरे विश्व युद्ध को भी देख चुके हैं और अब तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी दुनिया में भी ज़िंदगी जी रहे हैं. आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस उम्र में लोग बच्चों से सेवा की उम्मीद करते हैं, उस उम्र में फिल होड्गन अपने लिए खुद कमाते हैं और आत्मनिर्भर होकर ज़िंदगी जी रहे हैं. वे किसी पर भी बोझ नहीं बने रहना चाहते.

खिलौने की दुकान में करते हैं काम

फिल होड्गसन (Phil Hodgson) ने अपनी ज़िंदगी में तमाम तरह के काम किए. वे नाई के तौर पर लोगों की हेयरस्टाइलिंग भी कर चुके हैं और ज्यादातर ज़िंदगी में सेल्समैन बनकर लोगों को प्रोडक्ट भी बेच चुके हैं. ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव पर वे एक खिलौने की दुकान में काम करते हैं. पिछले 15 साल से वे बच्चों के लिए लकड़ी के खिलौने बनाकर बेचते हैं और उनकी रिपेयरिंग भी करते हैं. छोटे-छोटे टेबल-चेयर और डॉलहाउस बनाकर वे बच्चों का दिल खुश कर कर देते हैं. सिडनी में मौजूद Shire Toy Restoration Centre में वे अपने बाकी साथियों के साथ मज़े से काम करते हैं और इसे एंजॉय भी करते हैं.

बुजुर्ग बच्चों के लिए छोटे-छोटे कुर्सी-मेज और डॉलहाउस बनाते हैं. (Credit- Sutherland Shire Toy Restoration Centre)

नहीं होना चाहते रिटायर

मिस्टर होड्गसन के बेटे की उम्र भी 79 साल हो चुकी है. दिलचस्प बात ये है कि वे अपने काम से रिटायरमेंट ले चुके हैं, लेकिन उनके पिता अब भी काम करते हैं और उनका अभी रिटायर होने का कोई प्लान नहीं है. उनकी पत्नी की मौत 5 साल पहले हो चुकी है और अब वे अकेले ही रहते हैं. अ करेंट अफेयर से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं और क्या कर सकता हूं? मैं पूरे वक्त टीवी नहीं देख सकता. उन्होंने साल 1934 में अपनी पहली नौकरी नाई के तौर पर की थी और फिर सेल्स में काम करने लगे. दूसरे विश्वयुद्ध के दौरान उनका करियर ब्रेक हुआ. 60 साल की उम्र में उन्होंने थोड़े दिन काम से छुट्टी भी ली लेकिन फिर काम करना शुरू कर दिया. वे अपने स्टोर से मिलने वाले प्रॉफिट का कुछ हिस्सा दान भी करते हैं.