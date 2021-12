ड्राइविंग करते हुए महिला ने की 'फोन' पर बात, जुर्माना लगाकर खुद पछताई पुलिस !

ऑस्ट्रेलिया (Australia News) में एक महिला को पुलिस (Police Fined Woman for Using Phone) ने सड़क पर तब रोक लिया, जब वो ड्राइव करते हुए फोन पर बात कर रही थी. हालांकि बाद में पुलिस को अपने इस किए पर पछतावा (Police Misunderstood Ice Cream for Phone) हुआ क्योंकि महिला पर जुर्माना लगाना ही गलत था.