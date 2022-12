अवतार फिल्म के जंगल नहीं हैं कोरी कल्पना, इसी धरती पर मौजूद हैं तैरती हुई पहाड़ियां!

कुदरत ने हमें हमारी धरती के तौर पर एक ऐसा तोहफा दिया है, जिसके कोने-कोने पर रंग बिखरे (Natural Wonders Around the World) हुए दिख जाएंगे. कुछ तो हमारे देश में ही हैं, तो कुछ दुनिया के दूसरे कोनों में. इनमें से कुछ तो इतने खूबसूरत हैं, जिन्हें हम टेक्नोलॉजी का कमाल समझ बैठते हैं. कुछ ऐसा ही नज़ारा हमें चीन में मौजूद राष्ट्रीय पार्क में दिखाई देता है, जो किसी को भी आश्चर्यचकित कर देगा.

अवतार फिल्म (Avatar: The Way of Water) की पहाड़ियां (Floating Mountains of Avtar) देखकर कोई भी हैरान रह जाएगा, लेकिन आपको ये जानकर और भी आश्चर्य होगा कि ऐसी ही पहाड़ियां धरती पर भी मौजूद हैं. कहां, चलिए हम आपको बताते हैं. ग्राफिक्स के ज़माने में इन पहाड़ों को कई बार फेक समझ लिया जाता है. चीन के Zhangjiajie National Forest Park की तस्वीरों को देखकर लोग भ्रमित हो जाते हैं.

अवतार फिल्म के सेट जैसे दिखते हैं पहाड़

Avatar फिल्म का दूसरा पार्ट खूब सुर्खियां बटोर रहा है. इसी फिल्म के पहले पार्ट में Hallelujah Mountains देखे गए थे, वो कोरी कल्पना नहीं थी, बल्कि इसी धरती पर ये स्वर्ग जैसी सुंदर जगह बसती है. Zhangjiajie National Forest Park में वैसे ही खंभेनुमा पहाड़ मौजूद हैं, बस ये स्थिर हैं और हवा में नहीं तैरते. फिल्म के डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन और प्रोडक्शन डिज़ाइनर्स ने भी बताया था कि उन्होंने इस तरह पहाड़ों की कल्पना ही दुनिया में जगह-जगह मौजूद पिलर रॉक्स और माउंटेन से ली थी. पार्क में मौजूद सबसे ऊंचे 3,544 फीट के सदर्न स्काई कॉलम का नाम भी आधिकारिक तौर पर Avatar Hallelujah Mountain रखा जा चुका है.

चीन के Zhangjiajie National Forest Park की तस्वीरों को देखकर लोग भ्रमित हो जाते हैं. (Credit- Instagram/china.travels)

आखिर कैसे बने ये खंभे जैसे पहाड़

फिल्म में पहाड़ को जहां ग्राफिक्स से बनाया गया था, वहीं इन अजीबोगरीब पहाड़ों के बारे में कहा जाता है कि ये कुदरती तौर पर ही बने हैं. बताया जाता है कि लगातार कटाव और क्षरण की वजह ये पहाड़ बने हैं. यहां मौजूद नमी की वजह से चट्टानों में कटान होती रहती है, जिसके चलते सैंडस्टोर और क्वार्टज़िट की चट्टानें खंभों की तरह आकार लेती गईं. चीन का ये पहला पार्क था जिसे UNESCO की ओर से विश्व धरोहरों में शामिल किया गया था और Avatar फिल्म ने इसे दुनिया भर में नाम दिलाया है.